Aller au tapis pour les sans-abri. Les résidents d’Oak Trace participent au projet New Life for Old Bags – Shaw Local

Transformant les déchets d’une personne en trésor pour une autre, les résidents de la communauté de personnes âgées d’Oak Trace à Downers Grove ont adopté la pratique de recycler les sacs d’épicerie en plastique, en les transformant en tapis de sol qui offrent un rembourrage et repoussent l’humidité pour les personnes sans abri.

Le programme, appelé New Life for Old Bags, est arrivé à Oak Trace en 2013, selon un communiqué de presse. Ken Webster, chauffeur d’autobus de la communauté des personnes âgées, a entendu parler de l’initiative sur Moody Radio.

« Je pensais que cela semblait intéressant et comme quelque chose que nous pourrions apporter à Oak Trace », a-t-il déclaré dans le communiqué. « C’est un projet valable, et je savais que beaucoup de résidents aiment faire de l’artisanat à l’aiguille, alors je l’ai suggéré. »

C’était une suggestion qui a été accueillie avec enthousiasme, et 10 ans plus tard, le projet est toujours d’actualité. Les participants se réunissent chaque semaine à Oak Trace pour travailler sur des tapis et rendre visite à leurs amis.

Le processus de création d’une nouvelle vie pour les vieux sacs comprend la collecte de sacs d’épicerie en plastique et leur découpe en bandes pour créer du « plarn » ou du fil de plastique. Ceci est ensuite crocheté en tapis de couchage de 3 pieds sur 6 pieds. On estime que 500 à 700 sacs sont utilisés pour créer chaque tapis.

Le processus prenait auparavant jusqu’à 80 heures par tapis. Webster a eu l’idée de créer une planche qui simplifiait l’étape de découpe des sacs.

« Avant de fabriquer cette pièce, nous avons dû couper chaque sac individuel quatre fois », a-t-il déclaré. « Avec cela, nous pouvons faire 15 sacs à la fois en les empilant. »

Cette étape, a-t-il dit, a « réduit » considérablement le temps de production.

Libby Bolton a commencé à faire du bénévolat avec New Life for Old Bags dès le début.

« C’était amusant de se réunir, de parler et de travailler », a déclaré Bolton, un résident de longue date, dans le communiqué.

Elle a d’abord commencé avec la tâche de trier les sacs, et a finalement appris de l’un des autres volontaires comment crocheter. Parce qu’elle aime certaines couleurs et qu’elle est déterminée à intégrer des motifs dans les tapis, d’autres participants lui offriront des sacs spécifiques qu’elle voudra peut-être. Les produits finis, a-t-elle dit, sont « attrayants, moelleux et résistants à l’eau ».

Les bénévoles de New Life for Old Bags à Oak Trace sont majoritairement mais pas exclusivement des femmes. Bob Neder y participe depuis quatre ans.

« Tout ce que je fais, c’est couper ; Je suis un spécialiste », a déclaré Neder dans le communiqué.

Habile au crochet, Wayne Wheatley, résident de la communauté de personnes âgées d’Oak Trace, aide à fabriquer des tapis recyclés pour les sans-abri. (Photo fournie par Oak Trace)

Wayne Wheatley, qui vit à Oak Trace depuis six ans, a déclaré que, grâce à la tutelle de sa grand-mère, il faisait du crochet depuis 68 ans. Il n’a pas tardé à signer pour le projet quand il en a entendu parler.

« Quand j’ai emménagé pour la première fois à Oak Trace, j’ai assisté à un salon des activités et j’ai vu ce qu’ils faisaient avec New Life for Old Bags », a déclaré Wheatley dans le communiqué. « J’ai dit aux dames : ‘Je sais crocheter’ et elles m’ont répondu : ‘Non, vous ne pouvez pas’. Alors, je leur ai montré. C’est un passe-temps sympa. Je travaille dessus lors de la réunion hebdomadaire, et de retour dans mon appartement aussi. Je peux regarder la télé pendant que je fais du crochet.

Webster avait l’habitude de livrer les nattes d’Oak Trace à une église de Chicago pour les distribuer aux sans-abri. Maintenant, il les emmène de l’autre côté de la rue, d’Oak Trace à Downers Grove Community Church.

« Ils apportent des repas chauds dans des camps de tentes dans la ville, alors ils emportent les nattes avec eux », a déclaré Webster. « D’après ce que j’ai compris, de nombreux destinataires disent que le tapis qu’ils reçoivent est la première chose qu’ils ont jamais reçue qui a été faite pour eux. Cela donne plus de sens – que quelqu’un ait pris le temps de faire quelque chose pour eux, alors que, généralement, ils sont oubliés.

« Nous sommes tellement ravis que les membres de notre équipe aient trouvé cette idée, et nos résidents ont sauté derrière avec un tel enthousiasme », a déclaré le directeur général Dan Harrington dans le communiqué. « Faire preuve de compassion envers les moins fortunés fait partie de la magie d’Oak Trace. »

La communauté de vie pour personnes âgées dispose d’appartements de vie indépendants privés, ainsi que d’aides à la vie autonome, de soins de la mémoire, de soins qualifiés et de réadaptation. Pour en savoir plus, visitez www.OakTraceSeniorLiving.com.