Aller au fond du long COVID

Par BWH Communications | Gazette de Harvard

Les chercheurs ont découvert que les personnes présentant des symptômes prolongés de COVID étaient deux fois plus susceptibles d’avoir des protéines du SRAS-CoV-2 dans leur sang, par rapport à celles sans symptômes prolongés de COVID, selon une étude du Brigham and Women’s Hospital, affilié à Harvard.

Les symptômes de longue durée du COVID couramment signalés comprenaient la fatigue, le brouillard cérébral, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les maux de dos, les maux de tête, les troubles du sommeil, la perte de l’odorat ou du goût et les symptômes gastro-intestinaux.

Résultats sont publiés dans Clinical Microbiology and Infection.

Plus précisément, l’équipe a découvert que 43 pour cent des personnes présentant de longs symptômes de COVID affectant trois systèmes majeurs du corps, notamment les systèmes cardiopulmonaire, musculo-squelettique et neurologique, ont été testées positives pour les protéines virales dans les 1 à 14 mois suivant leur test COVID positif. Mais seulement 21 % de ceux qui n’ont signalé aucun symptôme prolongé du COVID ont été testés positifs pour les biomarqueurs du SRAS-CoV-2 au cours de la même période.

Si nous parvenons à identifier un sous-ensemble de personnes présentant des symptômes viraux persistants en raison d’un réservoir de virus dans le corps, nous pourrons peut-être les traiter avec des antiviraux pour atténuer leurs symptômes.

–Zoé Swank

« Si nous pouvons identifier un sous-ensemble de personnes qui présentent des symptômes viraux persistants en raison d’un réservoir de virus dans le corps, nous pourrons peut-être les traiter avec des antiviraux pour atténuer leurs symptômes », a déclaré l’auteur principal Zoe Swank, chercheuse postdoctorale à le Département de Pathologie du BWH.

L’étude a analysé 1 569 échantillons de sang prélevés sur 706 personnes, dont 392 participants de l’initiative de recherche sur le COVID pour améliorer la récupération (RECOVER) soutenue par les National Institutes of Health, qui avaient déjà été testés positifs pour une infection au COVID. À l’aide de Simoa, un test ultrasensible permettant de détecter des molécules uniques, les chercheurs ont recherché des protéines entières et partielles du virus SARS-CoV-2. Ils ont également analysé les données des longs symptômes du COVID des participants, à l’aide d’informations sur les dossiers médicaux électroniques ou d’enquêtes recueillies en même temps que les échantillons de sang étaient prélevés.

Il est possible qu’une infection persistante explique certains – mais pas tous – des symptômes des personnes souffrant de longue durée du COVID. Si tel est le cas, les tests et les traitements pourraient aider à identifier les patients susceptibles de bénéficier de traitements tels que des médicaments antiviraux.

Une condition avec plus d’une cause

L’une des questions soulevées par l’étude est de savoir pourquoi plus de la moitié des patients présentant des symptômes étendus et longs du COVID ont été testés négatifs pour les protéines virales persistantes.

« Cette découverte suggère qu’il existe probablement plus d’une cause de long COVID », a déclaré David Walt, professeur de pathologie au BWH et chercheur principal de l’étude. « Par exemple, une autre cause possible des symptômes d’une longue COVID pourrait être que le virus nuit au système immunitaire, provoquant la poursuite du dysfonctionnement immunitaire une fois le virus éliminé. »

Une autre cause possible des symptômes d’une longue COVID pourrait être que le virus nuit au système immunitaire, provoquant la poursuite du dysfonctionnement immunitaire une fois le virus éliminé.

–David Walt

Pour mieux comprendre si une infection en cours est à l’origine des symptômes prolongés du COVID chez certaines personnes, Swank, Walt et d’autres chercheurs mènent actuellement des études de suivi. Ils analysent des échantillons de sang et des données sur les symptômes de groupes plus larges de patients, y compris des personnes de larges tranches d’âge et celles présentant des symptômes immunitaires affaiblis. De cette façon, ils peuvent également voir si certaines personnes sont plus susceptibles d’avoir un virus persistant dans le corps.

« Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur la façon dont ce virus affecte les gens », a déclaré David C.Goff, directeur principal du programme scientifique du comité directeur du consortium d’observation RECOVER et directeur de la division des sciences cardiovasculaires du National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), qui fait partie du NIH. « Ces types d’études sont essentiels pour aider les chercheurs à mieux comprendre les mécanismes sous-jacents au long COVID – ce qui nous aidera à nous rapprocher de l’identification des bonnes cibles pour le traitement. »

Goff a ajouté que ces résultats soutiennent également les efforts en cours pour étudier les traitements antiviraux.

Le test sanguin SARS-CoV-2 développé par les chercheurs de Brigham and Women est également actuellement utilisé dans une étude nationale, appelée RECOVER-VITAL, qui teste si un médicament antiviral aide les patients à se remettre d’un long COVID. L’essai RECOVER-VITAL testera le sang des patients avant et après un traitement avec un antiviral pour voir si le traitement élimine les protéines virales persistantes dans le sang.

L’idée selon laquelle un virus peut rester dans le corps et provoquer des symptômes persistants des mois après une infection n’est pas propre au COVID.

« D’autres virus sont associés à des syndromes post-aigus similaires », a déclaré Swank. Elle a noté que des études animales ont révélé la présence de protéines Ebola et Zika dans les tissus post-infection, et que ces virus ont également été associés à des maladies post-infectieuses.

Le financement de ce travail provenait des National Institutes of Health (NIH) et de Barbara et Amos Hostetter.

—

Cette histoire est réimprimé avec autorisation de La Gazette de Harvard.

***

Est-ce que les rencontres semblent parfois difficiles, gênantes ou frustrantes ?

Transformez votre vie amoureuse en WOW ! avec nos nouveaux cours et notre coaching en direct.

Cliquez ici pour plus d’informations ou pour acheter avec un prix spécial de lancement !

***

Sur la sous-pile ? Suivez-nous là-bas pour plus de contenu intéressant sur les rencontres et les relations.

—

Crédit photo : ne pas éclabousser