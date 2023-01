aller au-delà des smartphones fonctionne. Nous attendrons les résultats

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré mardi que le passage du fabricant de puces au-delà des smartphones fonctionnait – mais nous voulons voir le prochain rapport sur les résultats du holding Club avant de repenser notre approche prudente. Dans une interview à CNBC, Amon a déclaré que Qualcomm était bien placé pour capitaliser sur le besoin croissant de semi-conducteurs dans des produits bien au-delà des téléphones portables – un élément clé de la thèse d’investissement du Club dans l’entreprise. Dans le même temps, a-t-il déclaré, Qualcomm est en mesure de servir, selon les besoins, d’importants clients de longue date tels qu’Apple (AAPL), qui utilise les puces de modem de Qualcomm pour permettre la communication cellulaire dans les iPhones. “Nous avons réalisé que les technologies que nous avons développées pour le mobile se retrouvent dans un certain nombre d’autres industries” qui ont besoin de puissance de calcul et de connectivité Internet en dehors du centre de données traditionnel, a déclaré Amon. Cela fait généralement référence à “l’internet des objets”, couvrant des produits tels que les appareils intelligents. De la même manière, Qualcomm étend également sa présence dans l’industrie automobile à mesure que les voitures deviennent plus avancées sur le plan technologique. Ces marchés finaux combinés ont représenté moins d’un quart des 9,9 milliards de dollars de revenus de produits de Qualcomm au cours des trois mois se terminant le 25 septembre. Mais Amon s’attend à ce que cette part augmente dans les années à venir pour compenser les défis de son activité de smartphones hérités, notamment une demande affaiblie et des stocks élevés. — qui ont récemment pesé lourdement sur les résultats globaux de l’entreprise. Performance des actions de QCOM 6M montagne Qualcomm au cours des six derniers mois. Amon a également minimisé la dépendance de l’entreprise à Apple, qui s’efforce de remplacer les puces de Qualcomm par sa propre puce de modem 5G. Cependant, le fabricant d’iPhone aurait rencontré des obstacles dans ce processus, retardant le déploiement de la technologie interne. En conséquence, Qualcomm s’attend désormais à détenir “la grande majorité de la part des modems 5G” dans l’iPhone 2023, a expliqué le directeur financier Akash Palkhiwala lors de l’appel aux résultats de la société en novembre. C’est bien plus que la part de 20 % initialement prévue par Qualcomm en 2021, et cela devrait donner un coup de fouet à court terme aux bénéfices. Qualcomm, néanmoins, projette toujours “une contribution minimale des revenus des produits Apple au cours de l’exercice 2025”, selon Palkhiwala. Au lieu de cela, la société – actuellement dans son deuxième trimestre de l’exercice 2023 – parie sur sa croissance à long terme à venir de l’Internet des objets automobile et industriel. Amon a déclaré que Qualcomm était “très fier” de sa poussée automobile. “Je pense que nous ne travaillons pas avec pratiquement tous les constructeurs automobiles sur un certain nombre de points : la connexion de la voiture au cloud, l’expérience du cockpit numérique, l’autonomie et [advanced driver assistance systems]”, a-t-il déclaré. En fin de compte, les résultats du premier trimestre de Qualcomm sont attendus le 2 février, ce qui devrait offrir aux investisseurs un nouveau regard sur la dissipation de ces vents contraires. Le Club a généralement adopté une approche prudente à l’égard de Qualcomm ces derniers mois, en particulier après cela, les résultats de novembre sont imprimés avec de faibles indications. D’autres domaines du marché semblent simplement être de meilleurs endroits pour engager de nouveaux capitaux pendant que la correction des smartphones se déroule. Les actions de Qualcomm ont chuté d’environ 40 % en 2022. Au cours des trois derniers mois, les actions de QCOM ont augmenté davantage plus de 7%, à peu près en ligne avec le gain du S & P 500 sur cette période (Jim Cramer’s Charitable Trust est long QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer , vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après émettant l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le président et chef de la direction de Qualcomm, Cristiano Amon, parle du châssis numérique de Qualcomm pour les constructeurs automobiles lors d’une conférence de presse lors du CES 2022 à Las Vegas, Nevada, le 4 janvier 2022. Steve Marcus | Reuter