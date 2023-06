Aller à la finale de la FA Cup 1998 a été le plus beau jour de ma vie, même si mon équipe a perdu

Avis de non-responsabilité : si vous lisez ceci et que vous êtes ma femme, veuillez prendre le titre avec des pincettes.

C’est un vendredi midi ensoleillé à la mi-mai 1998. Je suis chassé tôt du lycée par mon père pour me rendre à Londres pour voir mon équipe, Newcastle United, jouer la finale de la FA Cup au stade de Wembley.

Certains de mes amis m’ont en fait escorté du terrain de jeu à la réception comme si j’étais un VIP partant. Je me sentais comme un.

Newcastle disputait sa première finale de FA Cup depuis 24 ans. Le soleil était au rendez-vous et l’ambiance s’est accentuée à la barrière du Tyne Tunnel lorsque l’homme prenant nos pièces nous a informés que Dennis Bergkamp avait été exclu de la finale pour Arsenal en raison d’une blessure.

Nous sommes restés chez des parents à Windsor et le lendemain était encore plus chaud. Football AM est allé directement à la télévision le matin, c’était une émission spéciale pour la finale de la FA Cup et ils avaient déjà des caméras situées à l’extérieur de Wembley où les fans de Newcastle se rassemblaient. Il était 8h.

Je serais sur Wembley Way avec eux dans quatre heures. En tant que fan de football de 12 ans, ces niveaux d’excitation étaient difficiles à gérer. La finale de 1998 ressemblait à l’une des dernières où «le monde» regardait. Je ne pouvais pas imaginer quelqu’un que je connaissais pas regarder le match cet après-midi-là, et j’avais un billet.

Il y aurait deux autres finales à l’ancien Wembley avant sa longue rénovation. Newcastle est revenu 12 mois plus tard pour perdre à nouveau doucement, avant que Chelsea ne batte Villa 1-0 lors de la dernière pièce maîtresse de 2000. La finale de la FA Cup a déménagé à Cardiff pendant six ans et après cela, la plupart des finales ont malheureusement semblé se confondre en une seule, à l’exception des bouleversements occasionnels.

Je me souviens très bien de mon billet pour la finale de 1998 – mon père en avait obtenu deux via un parent et ils étaient gardés sur sa table de chevet avec sa montre, son portefeuille et ses pièces dans la semaine précédant le match. Je me faufilais dans la chambre de mes parents et je m’asseyais à les regarder dans mes mains comme un Geordie Willy Wonka. Étudier toutes les informations, recto et verso. Imaginer à quoi ressemblerait la journée.

C’était un miracle que nous ayons même eu des billets. Il faudrait encore deux ans avant que nous puissions obtenir des abonnements. Encore plus miraculeux, mon oncle en avait aussi un. Il était dans l’armée et a remporté le sien via un scrutin organisé par la FA de l’armée. Brillant, jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il était en plein milieu de la fin d’Arsenal ce jour-là.

Votre auteur, quelque part à droite dans une perruque bouclée noire et blanche (Crédit image : Getty)

Après le petit déjeuner, mon cousin a peint mon visage en noir et blanc. Je portais une chemise Newcastle surdimensionnée, une perruque bouclée noire et blanche et j’avais même une rosette de sécurité de la FA Cup épinglée sur moi comme si je regardais Newcastle contre Arsenal lors de la finale de 1932.

Mes autres accessoires étaient un drapeau noir et blanc de taille moyenne sur un bâton rond en bois. Le drapeau portait un petit fan de dessin animé de Newcastle, tenant de manière stéréotypée une pinte de bière. Nous l’avons acheté à l’extérieur d’Old Trafford après que Newcastle ait battu Sheffield United en demi-finale.

Pour compléter mon look, un trophée gonflable de la FA Cup était gratuit avec le Shoot de cette semaine ! Magazine. Mon cousin a noué des rubans noirs et blancs dessus et a fait la même chose avec une bouteille de champagne et m’a dit « nous l’ouvrirons quand nous gagnerons la coupe ». [Sigh]

Malheureusement, il n’y a aucune photo de moi de la journée. Mais des souvenirs instantanés vifs répartis tout au long de la journée sont restés avec moi.

Mon cousin sans ticket nous a conduits hors de leur domaine, vers la gare. Nous sommes passés devant quelqu’un portant un maillot Arsenal sur Dedworth Road à Windsor et avons bipé et fait des gestes. Ils rigolent.

Nous avons pris un train pour Harrow, l’idée était de trouver un pub pour quelques verres d’avant-match (mais pas d’alcool pour moi qui ai 12 ans). Je me souviens d’être allé dans un supermarché avec mon oncle pour acheter des cigarettes (pour lui) et le personnel me regardant dans ma tenue finale de tasse avec amusement.

Nous nous sommes installés à l’extérieur du pub et j’ai vu un jeune couple de l’autre côté de la route déplacer des meubles dans leur nouvelle maison. Que je pense encore à ça 25 ans plus tard, c’est fou. Je me demande parfois comment leur vie dans cette maison s’est déroulée. Ils auraient pu avoir deux enfants, les élever et les faire partir depuis.

Prochain arrêt : Wembley Park. Mon père avait les billets dans un sac banane Nike et en sortant de la station de métro, nous avons vu les tours jumelles pour la première fois, nous avons remarqué des revendeurs de billets et avons spéculé sur le montant qu’il nous faudrait pour nous séparer de nos billets – 10 000 £ chacun nous décidé. Ajusté pour l’inflation 25 ans plus tard, cela représente 18 108,49 £.

Shearer frappe le poteau et Newcastle sait que ce ne sera pas leur jour (Crédit image : Getty)

Je me souviens de Wembley Way à travers des yeux noirs et blancs. Tout ce que je voyais était en noir et blanc, je ne me souviens d’aucun Arsenal. Nous sommes entrés dans le stade dès qu’il était humainement possible.

Les stewards m’ont forcé à retirer le bouchon de la bouteille de ma boisson gazeuse. Quand j’ai demandé pourquoi ils ont dit : « Au cas où les supporters glisseraient dessus ». Mon père a entamé une conversation avec quelqu’un qui lui a dit qu’il était ami avec Les Ferdinand que Newcastle avait bêtement vendu à Tottenham l’été précédent. « Les m’a dit qu’il voulait que vous fassiez ce lot aujourd’hui », a-t-il déclaré. Bravo, Les.

Nous étions assis entre la pirogue de Newcastle et l’ancien tunnel de Wembley qui était situé derrière le but, des sièges décents. Les joueurs de Newcastle sont sortis du tunnel dans leurs costumes de finale de coupe pour inspecter le terrain. Une ondulation s’est transformée en chant à la fin de Toon et Shay Given s’est retourné, a souri et a serré les deux poings contre sa poitrine comme pour dire « montez, je joue dans une finale de la FA Cup ».

C’était l’époque des chansons finales de coupe. Arsenal’s était une reprise de Donna Summer’s Trucs chauds. Celui de Newcastle était Ramener la fierté à la maison, soi-disant écrit par Sting. A l’image du match, une non-contestation totale en faveur d’Arsenal.

Demeure avec moi (que j’ai trouvé impossible de chanter, même avec les paroles imprimées dans le programme) était interprété par Tony Hadley. Je n’avais aucune idée de qui il était.

Le jeu était un peu flou en sueur. Je me souviens avoir pensé que le but d’Anelka était hors-jeu, et je me souviens de la frustration de mon père face à Shearer qui frappait le poteau. Je me souviens d’avoir hué quand Arsenal a soulevé le trophée.

Un doublé dévastateur (Crédit image : Getty)

Newcastle n’a jamais été dans le jeu et à la fin, il n’y a pas eu d’exode massif du côté de Toon. Les fans sont restés pour applaudir l’équipe, malgré une performance terne. Les joueurs d’Arsenal ont fait un tour d’honneur complet et nous nous sommes déplacés vers l’avant de la tribune pour avoir une meilleure vue.

Tony Adams marchait près de la ligne de touche, applaudissant les fans de Newcastle et il a commencé à me pointer du doigt. Il me faisait un geste de ‘mentonnière’. Tapoter le dessous de son menton avec le dos de sa main. Je pleure, mais pas parce que mon équipe a perdu, c’est parce que je ne voulais pas que la journée se termine.