AllenForce à Plainfield pour honorer les vétérans qui se sont suicidés – Shaw Local

Quiconque a perdu un ancien combattant à cause d’un trouble de stress post-traumatique ou d’un suicide est invité à un événement commémoratif spécial le 17 septembre.

La cérémonie « Familles des morts » et la foire aux ressources auront lieu à midi au bureau d’AllenForce, 15014 S. Des Plaines St. à Plainfield.

AllenForce imprimera les noms des anciens combattants sur des bannières et offrira aux familles une étoile d’or à la mémoire de l’ancien combattant, a déclaré Donna Allen Rielage, fondatrice et PDG d’AllenForce.

“Je veux honorer les familles locales ou les anciens combattants locaux qui ont perdu un camarade à cause du stress post-traumatique”, a-t-elle déclaré. “Et ce serait un honneur pour eux de sortir et de partager des souvenirs de leur bien-aimé, de leur camarade, afin que nous puissions tous nous souvenir et célébrer leur vie ensemble.”

L’événement est gratuit.

Rielage a fondé AllenForce en mémoire de son père, Don Allen, qui était un vétéran de l’armée. AllenForce aide les anciens combattants “qui sont blessés, visiblement ou invisiblement, grâce à une formation positive en matière de santé et de remise en forme et à des réseaux sociaux”, selon le site AllenForce.

Après la cérémonie, les familles trouveront de nombreuses informations de soutien sur la santé mentale par le biais d’anciens combattants et d’autres organisations communautaires, a déclaré Rielage.

Rielage a souligné l’importance pour les anciens combattants d’établir des liens à long terme avec la communauté. Cela aide les anciens combattants à développer un sentiment d’appartenance et à faire la transition vers la vie civile après avoir terminé leur service militaire, a-t-elle déclaré.

[ Program for Joliet-area injured veterans promotes physical fitness ]

Mais demander de l’aide est souvent difficile à faire pour les anciens combattants, ce que Rielage comprend progressivement en se familiarisant avec la culture des anciens combattants, a-t-elle déclaré.

“Au sein de cette culture, ils sont formés pour être les aides, les guerriers, les plus forts, ceux qui sont là pour sauver et être forts pour tous les autres”, a déclaré Rielage. “Ce n’est pas dans leur formation de reconnaître le besoin de répondre à leurs propres besoins.”

Une étude de 2020 a montré que les taux de suicide chez les anciens combattants augmentent après leur transition à la vie civile.

Mais la culture des vétérans a aussi un côté « léger » : la camaraderie, la loyauté et une approche d’équipe, ce qui est « beau et admirable », a déclaré Rielage.

Le 17 septembre, AllenForce organisera également sa course annuelle de motos «All in for Veterans» (voiture, vélo, camion). Cela débutera à 9 h au 131 S. Randall Road à St. Charles et se terminera à midi avec la cérémonie « Familles des morts » et la foire aux ressources.

La course de motos (voiture, vélo, camion) “All In For Veterans” 2022 d’AllenForce aura lieu le 17 septembre. Elle commencera à St. Charles et se terminera à Plainfield. L’événement permet de recueillir des fonds pour aider les anciens combattants locaux et de sensibiliser le public aux taux de suicide chez les anciens combattants. (Photo avec l’aimable autorisation d’AllenForce)

Le thème est la sensibilisation au suicide. Fox River Harley-Davidson à St. Charles assiste à l’événement, a-t-elle déclaré.

AllenForce a même commandé un drapeau de sensibilisation au suicide pour l’événement, a déclaré Rielage. Le village de Plainfield arborera le drapeau pendant au moins une semaine en septembre, a déclaré le maire John Argoudelis.

Argoudelis a déclaré que la mairie arborait souvent des drapeaux commémoratifs. Il a déclaré qu’AllenForce avait récemment été reconnu pour son travail lors d’une réunion du conseil d’administration du village et qu’il était heureux de faire flotter son drapeau.

“Voler celui-ci est particulièrement important en raison de la question de la sensibilisation au suicide pour nos anciens combattants”, a déclaré Argoudelis.

Le coût de la collecte de fonds « All in for Veterans » est de 25 $ pour un cavalier simple et de 40 $ pour un cavalier double. Cela comprend le trajet, la cérémonie, le dîner et le swag.

L’événement se terminera au Garage Band Brewing à Plainfield, avec de la nourriture servie par Mission BBQ. Les autres caractéristiques comprennent de la bière artisanale, des tombolas et de la musique live.

Les billets pour le souper seul coûtent 15 $.

Pour ajouter le nom d’un ancien combattant à la cérémonie « Familles des morts » et pour plus d’informations, appelez le 779-205-3314.

Pour vous inscrire à la course de motos « All in for Veterans », acheter des billets de dîner seulement ou pour plus d’informations, visitez allenforce.org.