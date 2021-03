Allen v Farrow: documentaire controversé de Woody Allen mettant en vedette les allégations d’abus de Dylan Farrow diffusé sur Sky | Actualités Ents & Arts

Un documentaire explorant les affirmations que le cinéaste Woody Allen a agressé contre sa fille adoptive Dylan Farrow alors qu’elle était enfant a vu sa sortie au Royaume-Uni confirmée.

Après sa projection aux États-Unis, Allen v Farrow sera présenté en première sur Sky Documentaries le lundi 15 mars.

Le quadruple lauréat d’un Oscar et sa femme disent que les allégations sont « catégoriquement fausses »



Le Réalisateur de 85 ans a critiqué la production de HBO qui met en vedette son ex-femme Mia Farrow, ainsi que son accusateur, Dylan.

Elle allègue qu’Allen, 85 ans, l’a maltraitée en 1992 alors qu’elle avait sept ans. Les allégations vieilles de plusieurs décennies ont toujours été niées par Allen.

Allen photographié avec Mia Farrow, le tout-petit Dylan et le bébé Ronan en 1988



Le programme en quatre parties contient également de nouveaux éléments tels que des entretiens avec des proches, des enquêteurs, des témoins et une amie de la famille Carly Simon.

Allen a critiqué le contenu du programme, l’appelant un «travail de hache» et un «morceau à succès de mauvaise qualité».

Bien qu’il ne participe pas, des extraits audio de ses mémoires, Apropos Of Nothing, sont utilisés dans le programme.

Allen et sa femme, Soon-Yi Previn – qui était également l’un de ses enfants adoptifs – ont publié une déclaration disant que ses créateurs avaient « collaboré avec les Farrows » pendant des années, mais les ont seulement contactés pour des commentaires avec « des jours pour répondre ».

Dylan Farrow affirme avoir été agressée par Allen à l’âge de sept ans. Pic: AP



Pendant ce temps, Dylan Farrow a remercié les gens pour un «élan de soutien» après le premier épisode du documentaire diffusé aux États-Unis et a partagé un lien vers un groupe qui aide les survivants d’abus sexuels sur Twitter.

Merci à tous pour leurs aimables paroles, l’effusion de soutien signifie plus pour moi que je ne peux le dire ♥ ️ Dire la vérité est si difficile, mais j’espère que tous les autres survivants qui ont regardé la nuit dernière savent qu’ils ne sont pas seuls. La vérité est quelque chose qui ne peut pas être changé. – Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) 22 février 2021

Aujourd’hui écrivain, l’homme de 35 ans a écrit: « Dire la vérité est si difficile, mais j’espère que tous les autres survivants qui ont regardé la nuit dernière savent qu’ils ne sont pas seuls. La vérité est quelque chose qui ne peut pas être changé. »

Allen a longtemps dit que Mia Farrow avait fait la réclamation et les avait plantées dans l’esprit de Dylan après avoir appris qu’Allen avait une liaison avec la fille adoptive de l’actrice, Previn, alors âgée de 22 ans, maintenant sa femme.

Le directeur d’Annie Hall n’a jamais été arrêté ni poursuivi pour cette allégation, formulée pour la première fois en 1993.

Allen v Farrow fait ses débuts sur Sky Documentaries et NOW TV le lundi 15 mars à 21h. Il sera également disponible sur demande et sur NOW TV.