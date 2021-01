CONWAY, SC: Corey Allen avait 22 points alors que Georgia State battait la Caroline côtière 70-62 samedi.

Kane Williams a récolté 19 points et six passes pour Georgia State (7-2, 1-1 Sun Belt Conference). Jalen Thomas a ajouté 10 points et neuf rebonds. Justin Roberts a eu cinq vols.

DeVante Jones a récolté 22 points, sept rebonds et cinq interceptions pour les Chanticleers (7-2, 1-1). Deanthony Tipler a ajouté 10 points.

Les Panthers ont égalisé la saison contre les Chanticleers avec la victoire. La Caroline côtière a battu l’État de Géorgie 81-69 vendredi dernier.

