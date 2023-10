Le cabinet d’avocats britannique Allen & Overy vend son activité de technologie juridique au capital-investissement, le dernier d’une série d’accords entre de grandes entreprises et des groupes d’investissement.

La transaction, qui implique la société britannique de capital-investissement Inflexion et l’investisseur américain Endicott Capital, prend des participations dans l’entreprise, valorise aosphere à plus de 200 millions de livres sterling, selon une personne proche des détails. Allen & Overy conservera une participation minoritaire dans la société.

La décision de vendre ses participations au capital-investissement intervient alors qu’Allen & Overy continue de remodeler ses activités suite à sa décision de fusionner avec le cabinet d’avocats new-yorkais Shearman & Sterling, dans le cadre de ce qui constitue l’un des rapprochements les plus importants jamais réalisés dans le secteur juridique.

Fondé en 2002, aosphere est un fournisseur de services juridiques en ligne qui propose des produits de gestion des risques et de données à des clients tels que des banques et des gestionnaires d’actifs.

L’entreprise, qui emploie une équipe d’avocats, aide ses clients à gérer la confidentialité des données et les obligations de divulgation des actionnaires, entre autres, en fournissant des analyses juridiques en ligne sur la base d’un abonnement.

L’injection de liquidités provenant du capital-investissement sera utilisée pour aider aosphere à se développer sur d’autres marchés, notamment aux États-Unis, à la fois de manière organique et en concluant de nouveaux accords, ainsi qu’en lançant de nouvelles gammes de produits.

“Ce secteur est un secteur que nous suivons depuis un certain temps, car une surveillance réglementaire accrue et une complexité accrue ont conduit à une demande croissante d’efficacité et donc d’externalisation”, a déclaré David Whileman, associé chez Inflexion, dans un communiqué annonçant l’accord.

Wim Dejonghe, associé principal chez Allen & Overy, a déclaré : « Inflexion est un partenaire de classe mondiale et nous sommes impatients de travailler avec eux et l’équipe Endicott pour soutenir le succès et la croissance continus d’aosphere. »

Allen & Overy suit l’exemple d’autres entreprises en prenant des fonds de capital-investissement pour aider à développer des unités non essentielles tout en conservant une participation pour bénéficier de tout potentiel de hausse.

En juillet, le groupe américain de capital-investissement GTCR a annoncé un accord visant à racheter une participation majoritaire dans Worldpay à FIS, dans le cadre d’un accord valorisant l’entreprise à 18,5 milliards de dollars. FIS a conservé une participation de 45 pour cent dans l’entreprise.

L’année dernière, First Abu Dhabi Bank a vendu son unité de paiement à la société de gestion d’actifs canadienne Brookfield dans le cadre d’un accord dans le cadre duquel la banque a conservé une importante participation minoritaire dans la société.

Des multinationales, dont Nestlé et PepsiCo, ont également vendu une partie de leurs activités au capital-investissement tout en conservant des participations dans les coentreprises.

Inflexion investit via sa stratégie de « capital-partenariat » qui consiste à acquérir des participations minoritaires dans des entreprises.

La société s’est précédemment associée à la société FTSE 100 Informa pour créer une nouvelle activité de données financières en fusionnant une unité issue d’Informa avec une autre entreprise.

Endicott, qui investit exclusivement dans des sociétés de services d’information, va également acquérir une participation minoritaire.

La nouvelle intervient quelques semaines après que les associés d’Allen & Overy ont voté en faveur de la fusion Shearman & Sterling. Le projet devrait s’achever en mai de l’année prochaine et créera une entreprise avec un chiffre d’affaires combiné de 3,5 milliards de dollars et près de 50 bureaux dans le monde.