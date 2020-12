LINCOLN, Neb.: Teddy Allen a marqué 23 points et le Nebraska est retourné au Dakota du Sud 76-69 mardi soir.

Allen a effectué deux lancers francs pour commencer une rafale de 9-0 qui a mis l’avance du Nebraska à 57-43 au milieu de la seconde période. Quelques minutes plus tard, il avait un match à trois points et un sauteur qui a porté la différence à 18 avec six minutes à faire.

Trey McGowens a ajouté 13 points pour les Cornhuskers (3-1).

Les équipes étaient à égalité avec 6:24 à jouer en première mi-temps lorsque Lat Mayen, qui a terminé avec 12 rebonds, a frappé un 3 points pour mettre le Nebraska au sommet pour de bon. L’avance était 36-29 à la mi-temps.

Stanley Umude a marqué neuf points consécutifs au début de la seconde période pour garder les Coyotes proches.

AJ Plitzuweit a marqué 24 points pour le Dakota du Sud (0-3) et Umde a récolté 23 points, 11 rebonds et cinq passes.

