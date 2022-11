Allen: l’Alabama va quitter le partenariat d’inscription des électeurs

MONTGOMERY, Ala. (AP) – L’Alabama se retirera d’un partenariat d’inscription des électeurs de 32 États, a annoncé mercredi le nouveau secrétaire d’État, une décision qui a suscité de vives critiques de la part de son homologue sortant.

Le républicain Wes Allen, qui sera assermenté en tant que secrétaire d’État en janvier, a déclaré qu’il avait envoyé une lettre annonçant que l’État mettrait fin à sa participation au centre d’information sur l’enregistrement électronique, une organisation à but non lucratif composée de 32 États et du district de Columbia, qui permet aux États de partager les données d’inscription des électeurs. La base de données a été créée comme un outil pour maintenir des listes électorales précises et lutter contre la fraude en permettant aux États de savoir quand quelqu’un déménage, décède ou s’inscrit ailleurs, mais est parfois devenue la cible de la colère conservatrice et des théories du complot.

Allen a cité les problèmes de confidentialité comme raison de se retirer. Le républicain s’est engagé lors de sa campagne à se retirer de l’ERIC.

«J’ai entendu à plusieurs reprises alors que je voyageais à travers l’État au cours de la dernière année et demie que les gens voulaient que nous sortions d’ERIC. Ils ne veulent pas que leurs informations personnelles ou les informations personnelles de leurs enfants soient envoyées à ce groupe hors de l’État », a déclaré Allen dans un communiqué publié par sa campagne. “J’ai promis de mettre fin à notre participation et c’est pour cela que je prends ces mesures.”

Le secrétaire d’État John Merrill, également républicain, a publié une déclaration de son bureau disant qu’ERIC fournit les informations nécessaires pour maintenir les listes électorales et a identifié des cas présumés de fraude électorale. Il a dit qu’il remettait en question la décision de se retirer.

“L’Alabama utilise ERIC pour conserver une liste électorale propre et précise. Nous n’avons rencontré aucun problème négatif en raison de notre relation avec ERIC », indique le communiqué.

Le bureau de Merrill a déclaré que des histoires “malhonnêtes ou mal informées” avaient été diffusées sur le système, notamment qu’il était financé par le milliardaire libéral George Soros. Il a déclaré que les États n’avaient pas accès aux registres des électeurs et aux permis de conduire des autres États – ni à l’index des décès de la Social Security Administration – mais qu’ERIC le faisait, et qu’il s’agissait d’un outil crucial pour maintenir les listes électorales.

“Donc, si Wes Allen envisage de retirer l’Alabama de sa relation avec ERIC, comment compte-t-il maintenir la sécurité des élections sans avoir accès aux données nécessaires, à l’autorité légale ou à la capacité de procéder à une maintenance appropriée de la liste électorale?” dit le bureau de Merrill.

La question de la participation à l’ERIC a été soulevée dans au moins un autre État. Le candidat républicain au poste de secrétaire d’État de l’Arizona a déclaré pendant la campagne qu’il se retirerait de l’ERIC s’il était élu, mais il a perdu. La Louisiane s’est retirée plus tôt cette année.

Un autre républicain a fait campagne pour rejoindre le partenariat.

Le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, également républicain, a fièrement noté dans des discours de souche que l’État avait rejoint l’ERIC. Raffensperger en 2019 a déclaré que ce serait un énorme pas en avant pour l’intégrité des listes électorales de la Géorgie.

Allen a déclaré qu’il enverrait une lettre de retrait officielle après avoir prêté serment le 16 janvier.

Selon l’organisation, les États qui participent actuellement à l’ERIC sont : l’Alabama, l’Alaska, l’Arizona, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, la Floride, la Géorgie, l’Illinois, l’Iowa, le Kentucky, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Missouri, le Nevada, New Jersey, Nouveau-Mexique, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Caroline du Sud, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Virginie-Occidentale et Wisconsin. Le District de Columbia en est également membre.

___

Les journalistes d’Associated Press Jonathan Cooper et Jeff Amy ont contribué à ce rapport. Cooper a rapporté Phoenix et Amy ont rapporté d’Atlanta.

Kim Chandler, l’Associated Press