Allen Iverson accueillera le pop-up Viola Brands de Philadelphie

Viola Brands se lance en Pennsylvanie et bien sûr, Allen Iverson participera à la célébration en organisant un pop-up à Philadelphie.

La start-up d’Al Harrington, Viola Brands, se développe plus que jamais en se lançant dans encore plus d’États. Les lancements de Viola ne sont pas un pop-up typique, ils ressemblent à une réunion de famille. Le mois prochain, la marque fera son arrivée tant attendue dans l’État de Pennsylvanie. Il est tout à fait normal qu’Allen Iverson fasse partie du lancement puisqu’il est une légende dans l’État et également partenaire de Viola. Si vous possédez une carte de marijuana médicale valide de Pennsylvanie, vous participez aux festivités du week-end de la fête du Travail.

Allen Iverson rejoindra Al Harrington le samedi 2 septembre à RISE Philadelphia pour le lancement. celle de l’alto Iverson ’01 La souche sera exclusivement vendue dans les dispensaires RISE de tout l’État dès son lancement. Lors de l’événement, les participants peuvent s’attendre à des produits exclusifs, des cadeaux et, surtout, à une rencontre avec le PDG et la légende de Philly. Les patients devront arriver tôt car l’événement n’a lieu que de 10h à 13h.

Avec son lancement en Pennsylvanie, la marque étend la promesse de Harrington d’avoir un impact « Une fleur à la fois. Une communauté à la fois ».