ORCHARD PARK, NY: Il y a un peu plus d’un an, le directeur général des Buffalo Bills, Brandon Beane, déplorait la nécessité pour son équipe de marquer plus de points.

Josh Allen et sa compagnie ne l’ont certainement pas laissé tomber.

Dans un match, les Bills ont marqué des touchés dans les trois phases, et Allen s’est reposé après avoir lancé trois touchés en première mi-temps, Buffalo a mis un timbre catégorique en clôturant la saison la plus prolifique de l’histoire de l’équipe avec une déroute 56-26 des Dolphins de Miami. le dimanche.

Après avoir obtenu la tête de série n ° 2 des séries éliminatoires des AFC, les Bills, champions de l’Est de l’AFC, se préparent à accueillir leur premier match éliminatoire en 24 ans le week-end prochain.

Buffalo (13-3) a terminé avec un record de 501 points de la saison, égalé un record de franchise pour les victoires établi en 1990 et 91, et ne ressemblait en rien à l’équipe incohérente qui a terminé la saison dernière en gaspillant une avance de 16-0 en deuxième mi-temps en une défaite de 22-19 en prolongation à Houston dans un match de l’AFC wild-card.

Je me sens jour et nuit par rapport à ce que j’étais l’an dernier, a déclaré le partant de troisième année à propos d’une saison au cours de laquelle il a établi des records d’équipe pour les verges par la passe (4544) et les touchés (37).

Allen peut maintenant envisager d’aider Buffalo à remporter son premier match éliminatoire depuis décembre 1995.

Eh bien, découvrez qui nous jouons ce soir, que ce soit samedi ou dimanche. Mais nous devons aller là-bas et faire notre travail, a déclaré Allen. Tout cela ne veut rien dire. Cela nous a donné une chance que nous voulions. Maintenant, nous devons aller le prendre.

Les Bills se sont réchauffés après qu’Allen a fermé la première série de Buffalos interceptée par Byron Jones, ce qui a conduit les Dolphins à ouvrir le score sur le panier de 49 verges de Jason Sanders.

Buffalo a réussi à marquer des touchés sur quatre possessions consécutives au deuxième quart, dont Isaiah McKenzie retournant un botté de dégagement de 82 verges. Allen a terminé 18 pour 25 pour 224 verges avec trois touchés, deux à McKenzie et un autre à John Brown.

Et les sauvegardes Buffalos n’ont pas cédé au second semestre. Josh Norman a renvoyé le premier de Tua Tagovailoas trois interceptions de 16 yards pour un score. La recrue Antonio Williams a marqué deux touchés lors de ses débuts dans la NFL, tandis que le remplaçant Matt Barkley a plafonné le deuxième total de points le plus élevé de l’histoire de la franchise avec une passe de 56 verges à la recrue Gabriel Davis.

Même si c’était il y a un an, la défaite contre Houston est restée dans l’esprit de plusieurs joueurs de Bills.

Nous avons le sentiment que nous ne voulons plus jamais nous sentir, a déclaré le plaqueur offensif Dion Dawkins.

Ce feu et cette brûlure que nous avons ressentis en perdant son toujours en nous, at-il ajouté. C’est pourquoi les gars sont si durs avec eux-mêmes, car nous devons être les meilleurs à tout moment. Et nous savons que si ce n’était pas le cas, des choses comme ce qui s’est passé à Houston peuvent arriver.

Beane a commencé à répondre aux besoins des projets de loi pour produire plus de points en acquérant le receveur Stefon Diggs dans le cadre d’un échange avec le Minnesota en mars. Le déménagement a payé avec Diggs terminant la saison avec des records d’équipe en réceptions (127) et verges (1535).

Les Bills ne se sont pas arrêtés là, Beane sélectionnant Davis au quatrième tour du repêchage. Avec deux attrapés pour 107 verges dimanche, Davis a terminé la saison troisième parmi les receveurs de Buffalo avec 35 attrapés et 599 verges, et deuxième de l’équipe avec sept touchés.

Cole Beasley étant classé semaine après semaine en raison d’une blessure au genou, Buffalo a accueilli de nouveau Brown, qui a terminé avec quatre attrapés pour 72 verges et un touché de 32 verges. Brown est revenu après avoir raté cinq matchs en raison d’une blessure au genou, tout en passant une semaine sur la liste de réserve COVID-19.

Et Buffalo n’a peut-être pas fini d’ajouter des receveurs, l’équipe se rapprochant de la signature de l’agent libre vétéran Kenny Stills, un mois après sa libération par Houston.

L’entraîneur Sean McDermott a reconnu la semaine dernière l’intérêt des Bills pour le joueur de huitième année, qui doit d’abord passer un examen physique et les NFL coronavirus protocoles avant d’être ajouté à la liste.

