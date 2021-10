Allen des Chargers verra des ennemis familiers sur la défense des Raiders

COSTA MESA, Californie : Le receveur des Chargers Keenan Allen ne sera pas surpris par les plans défensifs des Raiders de Las Vegas lundi soir. C’est parce qu’il les a vus tous les jours pendant quatre ans.

L’offensive d’Allen et de Los Angeles affrontera l’ancien coordinateur défensif des Chargers Gus Bradley, le demi de coin Casey Hayward Jr. et le secondeur Denzel Perryman lorsqu’ils accueilleront leurs rivaux de l’AFC West.

Perryman a passé six saisons avec les Bolts mais n’a pas signé de nouveau pendant la période de libre arbitre. Hayward a été libéré pendant l’intersaison après cinq ans, tandis que Bradley était le coordinateur sous l’entraîneur Anthony Lynn de 2017-2020.

Allant contre tous ces gars de l’époque qui s’en souvenaient, voyant qu’il avait toujours la même apparence, Allen a déclaré à propos du stratagème de Bradley. Nous savons comment sa course; nous connaissons la façon dont il est censé être exécuté. Cela nous donne de nombreux avantages. Espérons que Herbie (QB Justin Herbert) soit celui qui le verra. Espérons que nous pourrons entrer dans les zones, arriver là où nous en avons besoin.

Alors que Mike Williams est devenu la principale menace des Chargers, Allen continue de fournir des chiffres fiables. Il est cinquième de l’AFC avec 21 attrapés pour 258 verges.

Menés par l’entraîneur de première année Brandon Staley et le coordinateur offensif Joe Lombardi, les Chargers passent 65,2 % du temps en attaque, le cinquième taux le plus élevé de la ligue.

Allen a déclaré qu’il appréciait le système de Lombardi parce que les Chargers peuvent prospérer même lorsqu’il se bat avec une double couverture.

Tout le monde a la chance de manger. Tout le monde récupère le ballon, a déclaré Allen, qui a été limité par une blessure à la cheville à l’entraînement mais jouera lundi. C’est difficile à garder parce que vous ne savez pas qui doubler. Évidemment, je vais obtenir le doublé, mais vous ne savez pas si je vais vraiment avoir le ballon. Mikes obtenant des captures et des touchés au troisième essai. JG (Jalen Guyton) rattrape les troisièmes descentes. C’est dur de garder comme ça.

Les Chargers totalisent en moyenne 307,3 verges par la passe par match, ce qui les classe au quatrième rang de la ligue. Ils affronteront une défense contre la passe des Raiders classée 13e de la ligue, accordant 235,3 verges par match.

Je m’attends à quelques rides, en particulier, peut-être, au troisième essai, a déclaré Lombardi. Cette défense existe depuis longtemps; il a été prouvé. Je ne pense pas qu’ils essaient vraiment de te tromper. Ils essaient juste de vous surpasser.

Bradley a déclaré qu’il avait envisagé de modifier certains de ses appels défensifs car Allen et d’autres sont familiers avec le langage qu’il utilise.

En étaient bien conscients et comprenaient également le jeu dans le jeu qui se joue, a déclaré Bradley. Keenans n’est pas seulement un bon coureur de route, un très bon récepteur, mais il est très intelligent, et il comprend les couvertures et où ils veulent aller avec le ballon et ce qu’il doit faire.

REMARQUES : Les Chargers ont signé le joueur de ligne défensive Joe Gaziano dans l’alignement après avoir renoncé à Eric Banks mercredi. Gaziano faisait partie de l’équipe d’entraînement, mais avait été appelé sur la liste des jours de match au cours des deux dernières semaines. … Sécurités Derwin James Jr. (épaule) et Alohi Gilman (hanche) étaient des participants à part entière à l’entraînement après avoir été limités jeudi. … Le vivaneau long Matt Overton a été limité à l’entraînement avec un problème au mollet.

