ROSEMONT, Illinois: Tom Allen, de l’Indiana, a remporté le prix Big Ten Coach of the Year annoncé jeudi, étant choisi par les entraîneurs et les médias lors de votes séparés.

Les Hoosiers, classés septième (6-1), sont deuxièmes du Big Ten East et profitent de l’une de leurs meilleures saisons depuis des décennies. Ils participeraient au match de championnat de la conférence samedi si les administrateurs n’avaient pas voté pour abandonner l’exigence de six matchs, ouvrant la voie à l’Ohio State.

Allen rejoint Bill Mallory (1986 et 1987) en tant que seul Hoosier à remporter les honneurs d’entraîneur Big Ten. Il a été choisi Entraîneur de l’année Hayes-Schembechler par les entraîneurs et Entraîneur de l’année Dave McClain par les médias. Allen a 24-21 depuis qu’il a pris la relève pour le dernier match de la saison 2016.

Justin Fields de l’Ohio State a remporté mardi les honneurs du joueur offensif de l’année. Le joueur de ligne de l’Iowa Daviyon Nixon a été annoncé mercredi comme le joueur défensif de l’année.

___

