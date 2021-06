Allemagne vs. Lettonie – Rapport de match de football – 7 juin 2021

L’Allemagne a marqué cinq buts en première mi-temps sur la voie d’une démolition 7-1 de la Lettonie lundi, complétant une répétition générale réussie pour leur campagne de Championnat d’Europe à partir de la semaine prochaine.

Avec Manuel Neuer devenant le premier gardien allemand à atteindre les 100 sélections, les hôtes ont tiré à plein régime dès le départ et ont établi un rythme vertigineux, Thomas Muller et Kai Havertz se rapprochant dans les 90 premières secondes.

« Nous avons bien fait beaucoup de choses aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur Joachim Low, qui quittera son poste après 15 ans à la tête de l’Euro 2020.

« Nous avons discuté de choses ces derniers jours et de ce qui doit être amélioré. En première mi-temps, nous avons eu beaucoup de rythme et de vitesse, un bon pressing. »

Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea Havertz a ensuite joué un une-deux parfait avec Robin Gosens qui a tiré à domicile lors de son premier international à la 19e minute.

Les buts d’Ilkay Gundogan et Muller ont rapidement porté la marque à 3-0, ce dernier marquant son premier but depuis son retour dans l’équipe le mois dernier après plus de deux ans d’absence.

Les Allemands n’ont montré aucun des problèmes de conversion qui les avaient tourmentés ces dernières années et Havertz en a ajouté un autre lorsque son tir a été dévié dans le filet par le gardien letton Roberts Osols.

Serge Gnabry est également entré sur la feuille de match sur le coup de la mi-temps, tirant d’un superbe centre de Mats Hummels avant que le remplaçant Timo Werner ne frappe cinq minutes après la reprise pour porter le score à 6-0.

La Lettonie a inscrit un but de consolation grâce à une frappe féroce du pied gauche d’Aleksejs Saveljevs avant que Leroy Sane ne rétablisse l’avantage de six buts des hôtes d’un simple toucher.

L’Allemagne débutera ses matches de groupe de l’Euro 2020 contre la France, championne du monde, à Munich le 15 juin. Elle affronte également les champions d’Europe, le Portugal et la Hongrie dans le groupe F.

« Notre taux de conversion était bien meilleur », a déclaré Low. « C’était un problème au cours des derniers mois et nous avons rendu nos vies difficiles. Nous devons mettre fin aux chances que nous créons.

« Maintenant, nous devons augmenter encore plus le rythme et maintenir l’intensité sur 90 minutes et nous serons bons pour la semaine prochaine. »