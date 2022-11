Allemagne vs Japon en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Allemagne vs Japon en direct et aperçu du match, mercredi 23 novembre, 13h GMT

Vous recherchez une diffusion en direct Allemagne vs Japon? Nous avons ce qu’il vous faut. L’Allemagne contre le Japon est gratuite sur ITV Hub au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Des sommets d’être couronnés champions du monde pour la quatrième fois en 2014, aux plus bas d’être éliminés en phase de groupes quatre ans plus tard, l’Allemagne se reconstruit avec une nouvelle génération de joueurs sous Hansi Flick.

Des vétérans décorés tels que Manuel Neuer et Thomas Muller sont désormais complétés par plusieurs jeunes espoirs passionnants, dont les prodiges adolescents Jamal Musiala et Youssoufa Moukoko.

Un Japon entreprenant, qui s’est qualifié pour chacune des sept dernières Coupes du monde, se qualifiant pour les huitièmes de finale à trois reprises, sera confiant de lui donner un test difficile lors de son match d’ouverture.

Le coup d’envoi est à 13h GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 où que vous soyez.

Alignements

Allemagne (4-2-3-1)

Neuer ; Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum ; Kimmich, Gundogan ; Gnabry, Muller, Musiala ; Havertz

Japon (4-2-3-1)

Gonda ; Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo ; Endo, Tanaka ; Ito, Kamada, Kubo ; Maeda

Nouvelles de l’équipe

L’attaquant non capé du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, a été une inclusion surprise dans l’équipe d’Allemagne (s’ouvre dans un nouvel onglet)mais a commencé ses débuts internationaux contre Oman la semaine dernière.

Thomas Muller et Antonio Rudiger se sont remis des coups qui les avaient fait rater, mais Leroy Sane n’est toujours pas disponible.

L’entraîneur japonais Hajime Moriyasu a le choix entre plusieurs joueurs, dont huit qui exercent leur métier en Bundesliga, dirigés par la capitaine Maya Yoshida.

Formulaire

L’Allemagne n’a perdu que trois points, lors d’une défaite surprise à domicile contre la Macédoine du Nord, alors qu’elle atteignait facilement la Coupe du monde.

Le Japon a dominé son groupe de qualification du deuxième tour, marquant 46 buts pour remporter les huit matchs, mais a terminé deuxième derrière l’Arabie saoudite au troisième tour pour sceller sa place au Qatar.

Arbitre

Ivan Barton d’El Salvador sera l’arbitre pour l’Allemagne contre le Japon. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici.

Stade

L’Allemagne contre le Japon se jouera au stade international Khalifa de 40 000 places à Doha. Jetez un œil à tous les stades de la Coupe du monde 2022 et voyez comment ils se classent.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Qu’il joue en tant que faux neuf ou juste derrière un attaquant plus conventionnel, Kai Havertz est devenu un élément important de l’équipe de Hansi Flick, marquant deux fois contre l’Angleterre lors de leur récente rencontre en Ligue des Nations.

Le Japon s’appuiera fortement sur les défenseurs expérimentés Yuto Nagatomo et Maya Yoshida, qui ont tous deux plus de 100 sélections, tandis que Kaoru Mitoma et Takumi Minamino fourniront une grande partie de leur menace offensive.

En savoir plus sur les équipes complètes de l’Allemagne et du Japon pour la Coupe du monde 2022.

Tableau du groupe E

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe E Équipe P O L ré Points Costa Rica 0 0 0 0 0 Allemagne 0 0 0 0 0 Japon 0 0 0 0 0 Espagne 0 0 0 0 0

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Allemagne-Japon est donné 13h00 GMT sur mercredi 23 novembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur ITV 1 et ITV Hub.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 8 h HE / 5 h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.