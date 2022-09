Allemagne vs Hongrie – Rapport de match de football – 23 septembre 2022

La Hongrie n’a besoin que d’un match nul à domicile contre l’Italie lundi pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Martin Rose/Getty Images

La Hongrie a surpris l’Allemagne hôte 1-0 grâce au coup de talon sensationnel d’Adam Szalai vendredi pour rester sur la bonne voie pour une place dans les quatre finales de la Ligue des Nations avec un match à jouer.

Le capitaine hongrois de 34 ans, qui mettra fin à sa carrière internationale après son dernier match de Ligue A-Groupe 3 contre l’Italie lundi, a couru au premier poteau et a lancé le ballon dans le filet avec son talon d’un corner à la 17e. minute pour laisser le gardien Marc-Andre ter Stegen gelé sur place.

La Hongrie, qui a également battu l’Angleterre 4-0 à l’extérieur en juin pour la pire défaite à domicile depuis 94 ans, est en tête du groupe avec 10 points et l’Italie deuxième avec huit après avoir battu l’Angleterre 1-0.

Les Allemands, troisièmes avec six points, ont subi leur première défaite sous l’entraîneur Hansi Flick lors de leur avant-dernier match avant la Coupe du monde en novembre, et ne peuvent plus se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Nations. L’Angleterre est en bas sur deux.

Plus important encore, pour l’entraîneur, c’était un rappel que ses joueurs devaient encore s’améliorer dans les deux mois précédant le tournoi.

“L’équipe vient de se réveiller. Il vaut mieux être frustré de perdre aujourd’hui et de ne pas être en tête du groupe de la Ligue des Nations … en ce moment, c’est mieux maintenant qu’à la Coupe du monde”, a déclaré Flick.

“C’est aussi une motivation personnelle pour chacun de tout donner (contre l’Angleterre) lundi et de se mettre au travail dans les six prochaines semaines pour ajouter ces quelques points de pourcentage que nous devons ajouter. La défaite nous a ouvert les yeux.

“La première mi-temps a été très mauvaise. Nous n’étions pas actifs et sans aucune confiance. La deuxième mi-temps a été bonne mais nous avons eu beaucoup trop peu d’occasions de marquer.”

L’Allemagne était en retrait dès le départ et ter Stegen, partant en l’absence de Manuel Neuer qui a été testé positif au COVID-19, a dû les sauver à la 25e lorsqu’il a arrêté l’effort de Daniel Gazdag à bout portant.

Manquant d’énergie et ne posant aucune menace réelle, les hôtes ont dû attendre 27 minutes avant de tirer vers le but hongrois, avec un tir à longue portée de Leroy Sane volant haut au-dessus de la barre transversale de Peter Gulacsi.

Sane a fait mieux à la 51e mais Gulacsi a refusé l’attaquant allemand. L’équipe locale a été plus nette après la pause et a eu beaucoup de possession de balle, mais s’est procuré beaucoup trop peu d’occasions avec le seul attaquant Timo Werner retiré après 69 minutes.