Allemagne vs France – Rapport de match de football – 27 juillet 2022

L’Allemagne affrontera l’Angleterre, pays hôte, en finale du Championnat d’Europe féminin 2022 après que deux buts d’Alexandra Popp leur aient donné une victoire 2-1 contre la France lors de la deuxième demi-finale de mercredi à Milton Keynes.

Après que son but en première mi-temps ait été presque immédiatement annulé par un malheureux but contre son camp de la gardienne allemande Merle Frohms, Popp a montré sa grandeur durable devant le but avec une tête féroce à la 76e minute pour envoyer son équipe à Wembley pour la finale de dimanche (Regardez EN DIRECT, midi HE sur ESPN, ESPN +).

C’est la neuvième fois que l’Allemagne atteint la finale de l’Euro féminin, remportant les neuf occasions précédentes. L’Angleterre a battu la Suède 4-0 lors de la première demi-finale de mardi pour atteindre sa troisième finale.

Avec les deux buts, Popp rejoint l’Angleterre Beth Mead en tant que meilleure buteuse de la compétition avec six buts et est également devenue la première joueuse de l’histoire de l’Euro féminin à marquer en cinq matchs.

L’Allemagne était l’équipe dominante en première mi-temps, testant la France avec une série de coups de pied arrêtés autour de la surface de réparation. Le meilleur de ces efforts est venu d’un coup franc à la 22e minute lorsque Popp a forcé un bel arrêt en plongée de Pauline Peyraud-Magnin avec une frappe féroce du pied gauche.

La récompense de leur supériorité est venue cinq minutes avant la mi-temps. Concluant un mouvement superbement travaillé, Svenja Huth a lancé un centre de la droite que Popp a placé devant son marqueur pour rencontrer une volée nette dans le toit du filet.

Mais l’avance sera de courte durée. Sorti de nulle part, suite à un revirement dans la moitié de terrain allemande, Kadidiatou Diani a décoché une roquette d’un tir de 25 mètres qui a craqué sur le poteau et a cruellement rebondi sur le dos de Frohms et au fond des filets.

La France a profité de l’élan de cette égalisation jusqu’en seconde période, menaçant de prendre l’avantage à plusieurs reprises. Plus particulièrement, la défenseuse allemande Kathrin Hendrich a héroïquement bloqué un effort de Selma Bach et Frohms a ensuite refusé la tête de Wendie Renard sur le corner résultant pour tenir la France à distance.

C’était Popp, cependant, incroyablement jouant dans ses premiers euros après avoir raté en 2013 et 2017 à cause d’une blessure, qui aurait le dernier mot décisif.