Allemagne vs Espagne – Rapport de match de football – 12 juillet 2022

L’Allemagne, huit fois championne d’Europe féminine, s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2022 en tant que vainqueur du groupe B avec un match à perdre mardi après avoir battu l’Espagne 2-0 au Brentford’s Community Stadium.

L’Espagne, qui avait espéré une première victoire historique contre l’Allemagne, a profité de beaucoup plus de balle mais n’a pas eu la touche finale face à des adversaires qui ont appuyé fort et ont rapidement saisi leurs chances.

L’Allemagne a reçu un but à la troisième minute après une erreur de la gardienne espagnole Sandra Panos, dont la tentative de dégagement est allée directement à Klara Buhl pour qu’elle rentre à la maison.

L’attaquante Lucia Garcia a ensuite eu une chance d’égaliser en 10e mais, après avoir contourné la gardienne Merle Frohms, son tir est allé dans le filet latéral.

Alexandra Popp, qui a fait son premier départ après que l’attaquante Lea Schuller a été testée positive pour COVID-19 la veille, a doublé le décompte pour l’Allemagne à la 37e avec une tête tirée sur un corner.

“Nous avons marqué les deux buts au bon moment, ce qui nous a vraiment aidés. Si le match avait été 0-0 plus longtemps, cela aurait peut-être été un match différent”, a déclaré la sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg.

“Si vous gagnez 2-0 contre l’Espagne, vous n’avez pas fait trop de mal.”

Frohms a réalisé un superbe arrêt du bout des doigts à la 71e sur une volée de Mariona Caldentay, son seul grand moment de la soirée, et Tabea Wassmuth avait le ballon au fond des filets à la 81e mais était clairement hors-jeu.

Alors que l’Espagne détenait 70% de la possession du ballon, elle n’a réussi que trois tirs cadrés contre les deux allemands et les Allemands n’ont pas raté le match en mettant fin à la séquence de 24 matches sans défaite de leurs rivaux.

“A ce niveau, si vous faites deux erreurs, vous êtes puni”, a déclaré l’entraîneur espagnol Jorge Vilda, dont l’équipe a commencé le tournoi parmi les favoris.

Les deux équipes avaient marqué quatre buts lors de leurs premiers matchs de groupe et fait match nul 1-1 lors de leur dernière rencontre en février lors de la Coupe Arnold Clark au stade Riverside de Middlesbrough.

“C’est exactement cet esprit que tout le monde pense de l’équipe allemande, mais c’était aussi une excellente performance tactique de toute l’équipe”, a ajouté Voss-Tecklenburg. “Lors de la Coupe ACC contre l’Espagne, nous avons appris quelques choses. Aujourd’hui, en tant qu’équipe allemande, nous pouvons montrer de quoi nous sommes capables. Nous avons trouvé le bon outil contre le bon adversaire. Contre la Finlande, nous aurons besoin d’outils différents et nous nous préparerons intensément.”

La défaite devant une foule de 16 000 personnes a laissé l’Espagne à égalité de trois points avec le Danemark, qui a battu la Finlande 1-0 plus tôt, mais devant à la différence de buts. L’Allemagne n’a pas encore encaissé de but et compte le maximum de points.