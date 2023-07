Allemagne v Colombie : Coupe du monde féminine 2023 – en direct

Les évènements clés il y a 54 mois Faisons des équipes !

maintenant 05h32 HAE 1 minute Le Maroc battant la Corée du Sud signifie que l’Allemagne se qualifie avec une victoire ; La Colombie aura encore besoin de quelque chose quand elle affrontera les Nord-Africains lors de son dernier match.



il y a 1 m 05.31 HAE 1 minute Nous partons !



il y a 2 m 05h30 HAE L’Allemande Lena Oberdorf: « Les parents ont crié: ne vous faites pas écraser par une fille » En savoir plus



il y a 4 mois 05.28 HAE Il y a un mot hébreu, kavanah, qui signifie intensité, concentration et intention – généralement en ce qui concerne la prière. Les colombiens ne pouvaient pas attaquer leur album avec plus de kavanah, et c’est beau à voir.



il y a 7 mois 05h25 HAE L’heure de l’hymne…



il y a 8 mois 05.24 HAE Et les voilà !



il y a 9 mois 05.23 HAE Nos joueurs sont tunnelés, et c’est bientôt l’heure…



il y a 10 mois 05.23 HAE Mettez-vous dans l’ambiance avec quelques airs colombiens préférés :



il y a 15 mois 05.17 HAE Cependant, Caicedo s’est évanoui à l’entraînement il y a quelques jours et, ayant récupéré d’un cancer de l’ovaire il n’y a pas si longtemps, les gens étaient naturellement inquiets. Mais les rapports nous assurent qu’elle va bien, ce qui est une excellente nouvelle.



il y a 19 mois 05.14 HAE ITV nous montre VT de Caicedo, qui ressemble à chaque centimètre carré à un footballeur : agile, mais avec une puissance phénoménale dans ses jambes. J’ai hâte de voir comment elle s’en sortira face à cette opposition.



il y a 22 mois 05.10 HAE Smart-cas dernier : Ah, Jonas. Oh, mon pote. Photographie: BBC



il y a 23 mois 05.09 HAE Du côté de l’Allemagne, ce sont des niveaux absolus au milieu de terrain et en attaque. Ainsi, même si la Colombie pourrait bien prévoir de défendre en profondeur et de ralentir le jeu, elle voudra faire avancer le ballon, et rapidement, avec Caicedo tombant, fuyant Usme et se précipitant derrière. S’ils fonctionnent bien, Doorsun et Hendrich auront quelques problèmes.



il y a 29 min 05.04 HAE La Suisse remporte donc le Groupe A et la Norvège se qualifie comme deuxième ; ils rencontreront ensuite le Japon et l’Espagne, ces deux-là s’affrontant demain dans un match qui décidera premier et deuxième du groupe C.



il y a 37 min 04h55 HAE La Colombie se contente d’une modification, Leicy Santos remplacé au milieu de terrain offensif par Lady Andrade.



il y a 39 min 04h53 HAE L’Allemagne apporte deux changements suite à son utilisation du Maroc : Felicitas Rauch est malheureusement blessée, donc sa place à l’arrière gauche revient à Chantal Hagel – et Giulia Gwinn et Carolin Simon étaient déjà absentes de leur arrière-quatre. Pendant ce temps, Leupolz perd sa place à la base du milieu de terrain au profit de l’excellente Lena Oberdorf.



il y a 54 mois 04h39 HAE Faisons des équipes ! Allemagne (4-2-3-1) : Frohms ; Hagel, Hendrich, Huth, Doorsoun ; Oberdorf, Dabritz; Bühl, Magull, Brand ; Pop. Sous-titres : Berger, Johannes, Kleinherne, Hegering, Schüller, Lohmann, Freigang, Lttwein, Nuesken, Anyomi, Rauch, Leupolz. Colombie (4-3-3) : Pérez ; Vanegas, Arias D, Arias C, Carabali ; Bedoya, Montoya, Andrade ; Ramírez, Usme, Caicedo. Sous-titres : Sepulveda, Giraldo, Ospina, Reyes, Restrepo, Santos, Baron, Guzman, Ramos, Chacon, Caracas, Bahr.