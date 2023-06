Allemagne. Une femme « poussée à mort s’est vu promettre une vue romantique sur le château » | Nouvelles du monde

Un homme a été arrêté en lien avec l’incident (Photo: PA) Un Américain a promis à deux touristes des « vues romantiques » sur un « château de Cendrillon » en Allemagne avant de les pousser tous les deux hors d’un ravin. Eva Liu, 21 ans, diplômée de l’Université de l’Illinois à Naperville, était en voyage avec son amie d’université Kelsey Chang, 22 ans, en Bavière la semaine dernière. Les diplômés ont fait une randonnée le 14 juin près de l’un des sites touristiques les plus populaires d’Allemagne, le château de Neuschwanstein, lorsqu’ils ont rencontré un Américain de 30 ans. Il les a persuadés d’aller sur un chemin de terre battue près du pont Marienbrücke, célèbre pour sa vue sur le château, La police de Bavière a déclaré. Selon le tabloïd allemand Imagel’homme avait « promis de leur montrer une vue particulièrement romantique du château de Cendrillon ». Mais après les avoir attirés, l’homme a « physiquement attaqué » Liu, a déclaré la police d’État. Eva Liu et Kelsey Chang ont toutes deux été poussées hors de la pente, a déclaré la police (Photo : Instagram/Linkedin)



Des images de témoins ont montré que l’homme était escorté par la police (Photo: PA) La force a déclaré qu’elle pensait que l’agresseur présumé avait commis une « tentative d’infraction sexuelle » sur Liu avant de la pousser sur une pente de 164 pieds. Chang a tenté d’intervenir, seulement pour que l’homme l’étouffe «puis la pousse sur une pente raide en direction de Pöllat», une gorge étroite à l’est du lac Alpsee. « Elle est venue se reposer à côté de son amie », a déclaré la police. Les deux femmes ont été récupérées par les sauveteurs en montagne de Füssen. Liu a été transporté par avion à l’hôpital avec des blessures graves et est décédé plus tard, tandis que Chang a été transporté à l’hôpital et sorti le 17 juin après avoir subi des coupures et des ecchymoses. Elle n’a subi que des blessures mineures après que des branches d’arbres ont amorti sa chute. Plus: Tendance

L’homme n’a pas été formellement identifié par les autorités. Les médias locaux ont rapporté qu’il venait de Lincoln Park, dans le Michigan, et qu’il s’était rendu en Allemagne au début du mois. Il avait séjourné dans une maison d’hôtes à Oberstdorf, une station de ski dans l’Allgäu des Alpes bavaroises.



Les diplômés avaient fait de la randonnée pour voir le château de Neuschwanstein (Photo : Shutterstock / canadastock)



L’homme de 30 ans a rencontré les deux femmes sur un chemin de randonnée et les a attirées avec la promesse de « vues romantiques », selon un tabloïd (Photo: AP) Après le crime, il a fui les lieux à pied mais a été arrêté, avec des images de témoins le montrant emmené par des agents. La police enquête sur des accusations de meurtre, de tentative de meurtre et d’infraction sexuelle. Les procureurs disent que le suspect ne sera pas extradé avant la fin de l’enquête allemande. Il n’est pas clair si les autorités allemandes ont été en contact avec leurs homologues américains. Liu et Chang, a rapporté Bild, étaient en tournée à travers le pays en Europe et s’étaient installés dans un hôtel près de Theresienwiese, à Munich, le 13 juin. Ils devaient quitter Munich le 16 juin. Robin Kaler, chancelier associé de l’Université de l’Illinois, a déclaré que Liu et Chang avaient obtenu leur diplôme en informatique et en génie informatique en mai. « Tous deux venaient d’obtenir leur diplôme en mai et auraient dû pouvoir célébrer une réalisation aussi importante sans craindre un résultat aussi tragique », a-t-il déclaré. NBC Chicago. « Nos pensées vont à Mme Chang alors qu’elle se rétablit et à leurs deux familles alors qu’elles sont en deuil. » Metro.co.uk a contacté le département d’État américain et l’ambassade des États-Unis à Berlin pour commentaires. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source