Allemagne : un Iranien arrêté, soupçonné de complot d’attaque chimique

BERLIN (AP) – Un Iranien de 32 ans a été arrêté en Allemagne, soupçonné d’avoir planifié une attaque avec des produits chimiques mortels, ont annoncé dimanche des responsables.

La police et les procureurs ont déclaré que l’homme et une autre personne avaient été détenus pendant la nuit dans la ville de Castrop-Rauxel, au nord-ouest de Dortmund.

Dans une déclaration commune, ils ont déclaré que l’homme était soupçonné d’avoir planifié une attaque grave motivée par l’extrémisme islamique, pour laquelle il aurait obtenu les puissantes toxines cyanure et ricine.

L’agence de presse allemande dpa a rapporté que des spécialistes portant des combinaisons anti-contamination ont emporté des preuves hors du domicile de l’homme.

Le tabloïd Bild a rapporté que les autorités allemandes avaient reçu une information d’une agence de renseignement alliée sur les plans présumés d’une attaque chimique.

Il y a cinq ans, la police allemande a arrêté un Tunisien et sa femme soupçonnés d’avoir planifié de commettre une attaque au ricin au nom du groupe État islamique. Ils ont ensuite été reconnus coupables et condamnés respectivement à 10 et 8 ans d’emprisonnement.

The Associated Press