Allemagne : un homme inculpé pour tentative d’embauche d’un tueur à gages

BERLIN (AP) – Un homme a été accusé en Allemagne de tentative d’incitation au meurtre après avoir prétendument payé des milliers de dollars dans une série de tentatives pour engager un tueur à gages pour tuer le partenaire d’un homme qu’il désirait, pour découvrir qu’il avait été victime d’une fraude par un site darknet.

Les procureurs de Berlin ont annoncé jeudi avoir inculpé l’homme de 28 ans, arrêté en avril.

Ils ont déclaré que le suspect avait d’abord tenté de gagner l’objet de son désir – qui ne lui rendait pas son affection et avait déjà un partenaire – en utilisant des “malédictions de sorcière” réservées en ligne.

Le suspect aurait décidé en février de tuer la compagne de l’homme, ont indiqué les procureurs dans un communiqué. Ils ont dit qu’il s’était inscrit sur un site du darknet – une partie d’Internet accessible uniquement via des outils spécialisés fournissant l’anonymat – qui semblait organiser des meurtres à forfait.

Il aurait fourni les détails, l’adresse et les photos de la victime visée, stipulant que le meurtre devrait ressembler à un accident ou à un vol, et fixé une récompense de 9 000 $ en bitcoins. Il a augmenté la somme proposée quelques jours plus tard.

Deux semaines après son premier paiement, selon les procureurs, le suspect a été informé en ligne que le meurtrier avait été arrêté, mais un remplaçant interviendrait s’il payait plus. Il a accepté, portant ses paiements à un total de 24 000 $ en bitcoins. Il s’est alors plaint quand rien ne s’est passé.

Début avril, le suspect a exigé qu’un troisième tueur à gages soit mis sur l’affaire, selon les procureurs.

Le lendemain, l’administrateur du site lui a dit qu’il avait eu affaire à un site frauduleux et qu’il ne pouvait pas récupérer son argent. Cependant, il pourrait, s’il le voulait, proposer ses propres services en tant que tueur à gages et escroquer des clients potentiels, a déclaré l’administrateur du site Web, selon les procureurs.

Il aurait accepté la suggestion, tout en cherchant d’autres moyens d’engager un tueur.

Le suspect a été identifié et arrêté grâce aux recherches d’un journaliste, ont indiqué les procureurs.

The Associated Press