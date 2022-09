Allemagne : un homme inculpé pour tentative d’embauche d’un tueur à gages

Ils ont déclaré que le suspect avait d’abord tenté de gagner l’objet de son désir – qui ne lui rendait pas son affection et avait déjà un partenaire – en utilisant des “malédictions de sorcière” réservées en ligne.

Le suspect aurait décidé en février de tuer la compagne de l’homme, ont indiqué les procureurs dans un communiqué. Ils ont dit qu’il s’était inscrit sur un site du darknet – une partie d’Internet accessible uniquement via des outils spécialisés fournissant l’anonymat – qui semblait organiser des meurtres à forfait.

Il aurait fourni les détails, l’adresse et les photos de la victime visée, stipulant que le meurtre devrait ressembler à un accident ou à un vol, et fixé une récompense de 9 000 $ en bitcoins. Il a augmenté la somme proposée quelques jours plus tard.