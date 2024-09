Allemagne, Suède, Pays-Bas… La pression de l’extrême droite pousse les pays européens à durcir leur politique migratoire

RÉCIT – Tandis qu’Olaf Scholz a rétabli les contrôles aux frontières de l’Allemagne, la Suède offre 30.000 € aux migrants qui comptent retourner dans leur pays d’origine et les Pays-Bas refusant d’appliquer le Pacte migratoire européen.

Dans une décision jugée la plus radicale, à ce jour, adoptée par le gouvernement allemand en matière de contrôle de l’immigration, Berlin a commencé ce lundi matin à refouler à ses frontières intérieures les migrants en situation illégale avant qu’ils ne puissent demander l’asile. Cette mesure suppose un rétablissement des contrôles aux frontières avec tous ses pays voisins (dont la France), et plus seulement les quelques pays frontaliers par lesquels transitaient la plupart des flux migratoires (Pologne, Autriche, République tchèque…).

L’Allemagne a bénéficié d’une clause du traité Schengen permettant des contrôles mobiles pour une durée de six mois en cas d’urgence : cette urgence semble être constituée, aux yeux du gouvernement fédéral allemand ébranlé il ya quinze jours par l’attentat commis à Solingen par un islamiste syrien en situation irrégulière, qui aurait dû être expulsé depuis longtemps. Compte tenu de la position géographique centrale de l’Allemagne, cette…