Des mois de faibles précipitations et un mois de novembre exceptionnellement chaud ont laissé le Rhin allemand à court d’eau, causant des problèmes pour le transport fluvial.

Selon Roberto Pranzi, membre du conseil de l’Association fédérale de la navigation intérieure allemande, les navires sont obligés de réduire leur cargaison de moitié pour éviter de s’échouer.

Il a déclaré à l’agence de presse DPA que cela entraînait des coûts supplémentaires considérables en raison de la capacité de transport réduite.

À titre d’exemple, a-t-il dit, en raison des bas niveaux d’eau, un convoi d’une capacité de charge de 5 200 tonnes ne pouvait actuellement transporter que 2 200 à 2 400 tonnes s’il voulait passer Kaub sur le Rhin.

AP rapporte que vendredi, la jauge à Emmerich à la frontière avec les Pays-Bas mesurait 76 centimètres alors que la ligne médiane des basses eaux était de 94 centimètres.

La Commission européenne a déclaré lundi que les températures automnales moyennes en Europe cette année étaient les plus élevées depuis le début des records.

Les données publiées par le service Copernicus sur le changement climatique de l’UE ont révélé que la période de septembre à novembre était de 1,9 degrés Celsius plus chaude que la période de référence standard de 30 ans de 1981 à 2010 et de 0,4 C de plus que l’automne le plus chaud précédent en 2006.

Ceci, combiné à des précipitations inhabituellement faibles en novembre, a laissé le fleuve avec de faibles niveaux d’eau.

L’hydrologue Jörg Uwe Belz, de l’Institut fédéral d’hydrologie, a expliqué: «Sur la voie navigable fédérale du Rhin, la navigation est entravée sur de longues distances et de nombreux navires doivent réduire leur tirant d’eau. Selon la Waterways and Shipping Administration, c’est la responsabilité des skippers. d’ajuster leur cargaison à la profondeur du fairway.

Pour des raisons économiques, des bateaux de navigation intérieure de plus en plus gros et dotés d’une plus grande capacité de transport opèrent sur le Rhin.