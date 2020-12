Un tribunal allemand a rendu son verdict dans le procès d’un extrémiste de droite qui a attaqué une synagogue le jour le plus sacré du judaïsme, Yom Kippour, en 2019.

Stephan Balliet a été condamné à la prison à vie pour meurtre et tentative de meurtre.

L’attaque du 9 octobre 2019 est considérée comme l’une des pires agressions antisémites de l’histoire de l’Allemagne d’après-guerre.

L’accusé de 28 ans, Stephan Balliet, a posté une chape contre les Juifs avant d’essayer de se frayer un chemin dans la synagogue de la ville orientale de Halle tout en diffusant l’attaque en direct sur un site de jeu populaire. Il a tiré et tué deux personnes lorsqu’il n’a pas réussi à entrer dans la synagogue.

Les juges l’ont trouvé «sérieusement coupable», a rapporté l’agence de presse dpa. Cela signifie qu’il sera effectivement interdit de libération anticipée après 15 ans, ce qui est typique des personnes en Allemagne qui ont été condamnées à la réclusion à perpétuité.

La juge président Ursula Mertens a qualifié l’incident d ‘«attaque lâche» lorsqu’elle a annoncé le verdict. Balliet n’a montré aucune réaction mais a pris des notes.

Les procureurs fédéraux ont demandé au tribunal de l’État de Naumburg, réuni à Magdebourg, à proximité, de condamner Balliet pour meurtre, tentative de meurtre, incitation à la haine et tentative d’extorsion violente.

Lors de son procès, qui a débuté en juillet, Balliet a admis qu’il voulait entrer dans la synagogue et tuer les 51 personnes qui s’y trouvaient.

Lorsqu’il n’a pas pu ouvrir les lourdes portes du bâtiment, l’Allemand a tiré et tué une femme de 40 ans dans la rue à l’extérieur et un homme de 20 ans dans un magasin de kebab voisin, et en a blessé plusieurs autres.

Il a présenté ses excuses au tribunal pour avoir tué la femme, disant que «je ne voulais pas tuer des blancs».

Les autorités allemandes ont promis de renforcer les mesures contre l’extrémisme d’extrême droite à la suite de l’attaque de Halle, du meurtre d’un homme politique régional par un présumé néonazi et de la fusillade mortelle de neuf personnes issues de l’immigration à Hanau – le tout en un an. .

Le chef du Conseil central des Juifs d’Allemagne, Josef Schuster, a déclaré que le verdict marquait «un jour important pour l’Allemagne».

«Le verdict indique clairement que la haine meurtrière des Juifs est sans tolérance», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Jusqu’à la fin, l’attaquant n’a montré aucun remords, mais s’est tenu à sa vision du monde antisémite et raciste empreinte de haine.