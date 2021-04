Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a décidé samedi qu’il ne choisirait pas encore ses candidats pour les élections de septembre dans le pays alors que sa crise de leadership se poursuivait.

Le parti, fondé en 2013, compte actuellement 89 législateurs au Bundestag, le parlement fédéral allemand – ce qui en fait la première force d’opposition contre la coalition au pouvoir, qui se compose de l’Union chrétienne-démocrate, de son frère bavarois l’Union chrétienne-sociale et du Social Parti démocrate.

Mais il est descendu depuis dans les sondages à un peu plus de 10,6%. Lors des récentes élections régionales dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat, il a perdu plusieurs points de pourcentage par rapport à il y a cinq ans pour obtenir un score inférieur à 10%.

Le congrès de deux jours du parti qui a débuté samedi à Dresde (Saxe) l’a vu tenter de mettre les divisions en veilleuse et de concentrer ses attaques sur la «folie» des restrictions imposées pour freiner la propagation de la pandémie COVID-19.

L’AfD traverse une grave crise d’identité et de leadership mais les factions en guerre – celles fidèles au leadership actuel et leurs adversaires de l’aile radicale, proches des néo-nazis – ont choisi d’enterrer temporairement la hache de guerre.

Les motions appelant à l’élection des dirigeants pour les élections législatives du 26 septembre, qui marqueront la fin de l’ère de la chancelière Angela Merkel, ont été retirées, ce qui était le souhait du chef du parti contesté, Jörg Meuthen.

De même, une motion d’une poignée des 600 délégués visant à destituer Meuthen, décrit comme inapte à «relever le défi de sa fonction», a été rejetée.

Une autre motion limitant le nombre de mandats de direction à deux pourrait cependant être votée ce week-end et conduire ainsi au départ de Meuthen en fin d’année.

La réunion du parti de ce week-end est officiellement consacrée à la présentation du programme électoral, plus ou moins identique à celui de 2017.

Les lignes de force sont les mêmes, de la sortie de l’euro au rétablissement du service militaire obligatoire, en passant par l’immigration réduite à l’accueil des «chrétiens persécutés et fermiers blancs d’Afrique du Sud» ou un rapprochement avec la Russie.

Le parti, qui tente de capitaliser sur le mouvement anti-masque particulièrement actif en Allemagne, veut mettre fin à « ces orgies d’interdictions, ces emprisonnements, cette folie de l’enfermement », a déclaré Meuthen.

Cependant, l’AfD peine depuis le début de la pandémie à se faire entendre et à profiter de la lassitude de la population après plus d’un an de restrictions. Pire encore, ses anciens bastions de la RDA sont devenus les principaux foyers d’infection du pays à la fin de 2020.

De plus, le parti est toujours menacé d’être officiellement placé sous surveillance par la police, qui l’accuse d’avoir contribué à la résurgence du terrorisme d’extrême droite en Allemagne.