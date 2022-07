Allemagne : La ville de Hanovre éteint les lumières et l’eau chaude alors qu’elle se prépare à la crise énergétique hivernale | Nouvelles du monde

La ville allemande de Hanovre a introduit de nouvelles règles strictes en matière d’économie d’énergie alors que les craintes grandissent face à une crise énergétique hivernale déclenchée par Vladimir Poutine coupant l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

Les autorités couperont l’eau chaude dans les bâtiments publics, les piscines, les salles de sport et les gymnases.

D’autres mesures d’économie de gaz comprennent l’arrêt des fontaines publiques et l’arrêt de l’éclairage nocturne des principaux bâtiments tels que l’hôtel de ville.

Le maire Belit Onay a tweeté : “L’objectif est de réduire notre consommation d’énergie de 15 %.

“Il s’agit d’une réaction à la pénurie imminente de gaz, qui représente un défi majeur pour les municipalités – en particulier pour une grande ville comme Hanovre.”

Parmi les autres mesures mises en place, citons :

• Couper les horaires d’activation du chauffage dans les bâtiments communaux d’octobre à mars – hors crèches

• Limiter les températures ambiantes à un maximum de 20 C et 15 C dans les salles de sport et les gymnases

• Conversion de toutes les lampes en LED

• Installation de détecteurs de mouvement au lieu d’un éclairage permanent dans les sanitaires, les abris à vélos, les parkings et les couloirs

• Interdire les climatiseurs mobiles, les aérothermes ou les radiateurs

Les autorités municipales ont également été invitées à réduire l’utilisation d’un certain nombre d’appareils électriques tels que les imprimantes et les réfrigérateurs.

Et la sensibilisation au “comportement de chauffage et de ventilation économique” a également été renforcée.

Image:

La ville vise à réduire la consommation d'énergie de 15 %.



D’autres villes comme Munich, Leipzig, Eau de Cologneet Nuremberg ont introduit des mesures similaires.

Ces mesures sont introduites après que la Russie a réduit le flux de gaz via le gazoduc Nord Stream à seulement 20 % de sa capacité.

Cette décision, imputée par l’entreprise publique Gazprom aux retards de maintenance, a exacerbé les craintes que la dépendance de l’Europe au gaz russe soit utilisée comme une arme par le Kremlin pour se venger des sanctions occidentales contre le Invasion ukrainienne.

Les économistes ont averti que la récession est inévitable dans le cas où les gros utilisateurs de gaz russe, y compris la plus grande économie d’Europe, l’Allemagne, devraient prendre des mesures extraordinaires pour rationner les approvisionnements.

Berlin a accusé le gouvernement russe d’un “jeu de pouvoir” à travers sa gestion de Nord Stream 1.

La situation du prix du gaz menace, à terme, d’exacerber crise du coût de la vie à travers l’Europe.