Allemagne Femmes 2 – 1 France Femmes

L’Allemagne, huit fois championne, a réservé sa place pour la finale de l’Euro 2022 dimanche contre l’Angleterre alors qu’Alexandra Popp a marqué deux buts lors d’une victoire 2-1 âprement disputée contre la France, qui fait ses débuts en finale.

Le parcours de Die Nationalelf vers les demi-finales avait été sans faute – sans encaisser un seul but – et malgré le fait qu’ils aient été testés par une ligne de front française bouillonnante, il était peu probable qu’ils abandonnent jamais leur chance de disputer une neuvième finale record de l’Euro.

L’entraîneur-chef de la France, Corinne Diacre, a juré que son équipe allait “sauver” chaque instant de leur première apparition en demi-finale, mais un tel sentiment a rapidement été gâché lorsque Popp a conclu un mouvement d’équipe fluide pour renvoyer de près le centre de Svenja Huth. gamme (40).

Jule Brand d’Allemagne est défiée par Griedge Mbock Bathy et Sandie Toletti de France





La grève du capitaine était la 90e du tournoi, alors qu’elle représentait également la 100e de l’Allemagne aux Championnats d’Europe – un record absolu.

La France a riposté sur le coup de la mi-temps, alors que l’Allemagne a été violée pour la première fois via un tir féroce de Kadidiatou Diani qui a tiré maladroitement sur le poteau et sur le gardien échoué Merle Frohms (45). Le rebond a été cruel, mais la frappe a été exécutée avec force par la plus brillante menace d’attaque de la France dans la nuit.

Les Allemandes ont ensuite subi une vague de pression soutenue, qui a vu les efforts de Selma Bacha, Wendie Renard et Diani tous contrecarrés par Frohms, qui a gardé son côté dans l’égalité avant qu’elle ne soit réglée par la meilleure buteuse de la compétition, Popp.

Popp a marqué le vainqueur pour emmener son équipe en finale





La même formule qui a fourni la première ouverture a créé la seconde, alors que Huth a choisi la dernière course de Popp qui a planté une tête battante au-delà de Pauline Peyraud-Magnin (76). Une attente nerveuse s’ensuivit alors que VAR vérifiait la validité du but, qui fut rapidement effacé.

Avant ce match, l’Allemagne avait marqué lors de ses 23 matches de phase à élimination directe lors des finales européennes. Faites-en 24. Ils affronteront l’Angleterre au stade de Wembley dimanche dans une répétition de la finale de 2009.

Popp fait la différence (encore)

L’Allemande Alexandra Popp s’envole pour célébrer après avoir marqué le deuxième but de son équipe contre la France





L’histoire était quelque peu contre la France ce soir, aucune équipe n’ayant remporté un premier combat en demi-finale depuis l’Allemagne de l’Ouest en 1989, et leur tâche montagneuse a été rendue encore plus difficile lorsque la volée de Popp a trouvé la cible d’un centre Huth bien mesuré en première mi-temps. .

Quatre nations – l’Espagne, la Finlande, les Pays-Bas et l’Autriche – ont toutes tenté en vain de progresser plus loin que les quatre derniers lors de leur première tentative, la France ajoutant désormais un cinquième nom à cette liste.

Les Français, qui ont produit une démonstration animée en seconde période, se sentiront lésés de ne pas avoir fait une autre entaille sur le score alors qu’une multitude d’occasions les passaient. La tête du poteau arrière de Renard s’est rapprochée, tandis que Diani a été refusée par l’éclat de Frohms à son poteau proche quelques instants plus tard – expiant son mésaventure antérieure.

L’efficacité de l’Allemagne devant le but a finalement fait la différence alors que son talismanique capitaine Popp, qui a marqué six des 13 buts de son équipe (46%) lors du tournoi de cet été, a remporté une autre occasion mémorable devant une foule de 27 445 personnes à Milton Keynes. .

“J’avais le sentiment que beaucoup de gens m’avaient déjà radié. Je” suis en mesure de montrer que je suis toujours une force avec laquelle il faut compter “, a déclaré le joueur de 31 ans après avoir marqué contre l’Autriche en quart de finale serré. Et vous pouvez parier qu’avec les Lionnes en attente, elle n’a pas encore fini.

Popp : Ça ne va pas mieux que l’Angleterre à Wembley

La capitaine allemande Alexandra Popp :

“Je ne peux pas le mettre en mots. Nous avons joué un match incroyable et avons tout jeté. Nous sommes incroyablement heureux, personne ne nous attendait. Nous sommes en finale à Wembley contre l’Angleterre – ça ne va pas mieux que ça.

“Nous avons gagné notre confiance en nous dans tous les matchs. L’équipe est tout simplement géniale, ils me soutiennent et sont heureux avec moi après toute mon histoire de souffrance. Il est maintenant temps de se régénérer rapidement.

“Ce [the Golden Boot] n’est pas ma priorité – ma priorité est de gagner l’Euro. Si j’ai la chance de couronner le titre avec cet exploit, ce serait bien – mais si cela n’arrive pas, alors je serai toujours heureux.”

Voss-Tecklenburg : Pure fierté d’une victoire totalement méritée

L’entraîneur-chef de l’Allemagne Martina Voss-Tecklenburg :

“Je ressens une pure fierté pour cet exploit et ces joueuses du numéro un au 23”, a-t-elle déclaré. “Nous avons travaillé si dur et sommes devenus un groupe si soudé qui se soutient sur le terrain. Nous méritions totalement de gagner.

“La France a fait un changement pour la seconde mi-temps après n’avoir tiré qu’un seul but avant la pause. Nous savions qu’ils pouvaient faire plus offensivement et nous faire mal. C’était un formidable effort d’équipe et c’est ce que nous voulions. Cela a fonctionné à la fin mais c’était super excitant et super épuisant.

“Ce sera une grande fête du football, c’est un match classique et l’Angleterre a été incroyable dans ce tournoi, chaque match plein de dynamique, de charges et de charges de buts, mais les 30 premières minutes contre la Suède ont montré que vous pouvez les blesser.

“Nous jouerons à Wembley devant 80 000 joueurs, la plupart probablement pour l’Angleterre, très peu pour nous mais nous acceptons le défi.

“Je suis très fier. J’attends avec impatience ce match, ce sera une finale incroyable.”

Diacre remet en question un temps de récupération plus court

Image:

Corinne Diacre console ses joueurs après la sortie de la France de l’Euro 2022





Corinne Diacre, sélectionneuse de l’équipe de France :

“Nous avons vu que certaines joueuses françaises n’étaient peut-être pas au niveau de leur condition physique normale, mais nous n’avons pas abandonné, nous n’avons pas jeté l’éponge”, a-t-elle déclaré.

“Peut-être que si nous avions 48 heures de plus [rest] ça aurait été différent. Je ne sais pas à quoi auraient ressemblé les joueurs, mais je ne pense pas que nous devrions enlever cette victoire à l’Allemagne.

“De toute évidence, la déception est le sentiment dominant en ce moment parce que nous avons perdu ce match, mais nous avons des bases sur lesquelles bâtir et nous avons juste besoin d’un peu de temps.”

Et après?

La France quitte le tournoi en demi-finale mais est allée plus loin que n’importe quelle apparition précédente en finale de l’Euro, tandis que l’Allemagne disputera la finale de dimanche au stade de Wembley contre l’Angleterre de Sarina Wiegman.

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET)

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne 2-0 Autriche

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède 1-0 Belgique

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France 1-0 Pays-Bas (AET)

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre 4-0 Suède

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Allemagne 2-1 France

Final

dimanche 31 juillet

Angleterre vs Allemagne – coup d’envoi 17h, Wembley

