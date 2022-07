Allemagne Femmes 2 – 0 Espagne Femmes

L’Allemagne a réservé sa place pour les quarts de finale de l’Euro 2022 et a dominé le Groupe B après une victoire clinique 2-0 contre l’Espagne au Brentford Community Stadium.

Les Allemands ont de nouveau montré pourquoi ils sont considérés parmi les favoris du tournoi en obtenant trois points avec deux buts en première mi-temps.

Il n’a fallu que trois minutes pour que leur jeu pressant revienne en force, après avoir été si efficace contre le Danemark. Un mauvais dégagement de la gardienne espagnole Sandra Panos a vu Klara Buhl avec le ballon à ses pieds et l’a fait compter alors qu’elle a renvoyé l’Allemagne devant.

À la 36e minute, Alexandra Popp a marqué son deuxième but consécutif en Euros en autant d’apparitions, hochant la tête de manière experte depuis le coin de Felicitas Rauch pour finalement sceller le chemin de l’Allemagne vers les quarts de finale.

C’était un match qui a montré à quel point l’Espagne manquait aux joueuses vedettes Alexia Putellas et Jennifer Hermoso. Ils ressemblaient à une équipe espagnole classique avec des passes fluides, un jeu offensif merveilleux et beaucoup de possession – mais ils manquaient de tranchant, n’ayant que trois tirs cadrés.

Image:

Klara Buhl a ouvert le score pour l’Allemagne au Brentford Community Stadium





Ils affronteront désormais le Danemark samedi dans une fusillade consécutive pour la deuxième place en quart de finale. Le vainqueur affrontera l’Angleterre à Brighton mercredi soir.

L’Espagne aurait pu riposter peu de temps après le premier match de l’Allemagne. La passe défensive de Patricia Guijarro incarnait toutes les bonnes choses de l’Espagne, avec Aitana Bonmati qui courait dessus. Elle a ensuite trouvé Lucia Garcia, qui a contourné la gardienne Merle Frohms, mais n’a pu que briser son effort dans le côté du filet.

L’équipe de Jorge Vilda a continué à dominer la possession avec un football facile à regarder. Guijarro, Garcia et Mariona Caldentey ont joué du football à une touche soignée à la limite de la surface, avant que cette dernière n’envoie un effort large.

Image:

Alexandra Popp de la tête sur corner





L’Espagne a sans doute été malheureuse de concéder une seconde juste avant la pause pour son jeu, mais n’avait pas le tranchant qu’Hermoso et Putellas ont apporté de manière si fiable.

Popp a tiré un coup de semonce dans les premières secondes après la mi-temps et a rapidement été impliqué dans un moment controversé qui aurait pu voir l’Espagne réduite à dix joueurs. Alors que Popp cherchait à courir sur une passe avant, elle s’est battue avec Irene Paredes et a été tirée vers le bas.

Elle a fait appel pour un carton rouge, mais l’arbitre expérimentée Stephanie Frappart a rejeté les réclamations, VAR n’ayant pas non plus revu la décision.

Image:

Irene Paredes a échappé à un carton rouge après s’être disputée avec Alexandra Popp





L’Espagne a continué à chercher son but et la gardienne allemande Merle Frohms a réalisé l’un des arrêts du tournoi jusqu’à présent à la 71e minute. Guijarro a levé une longue passe sublime dans la surface pour la course de Caldentey, mais la volée de ce dernier a été repoussée de manière experte mais un Frohms inspiré.

L’Allemagne avait le ballon au fond des filets pour la troisième fois peu de temps avant la fin du match, mais Tabea Wassmuth a été signalée en position de hors-jeu longtemps après l’incident. Cela semble être une décision serrée – mais correcte – de la part du juge de ligne.

Mais heureusement pour l’Allemagne, ils n’ont pas eu besoin d’un tiers pour s’assurer de leur victoire alors qu’ils se dirigeaient vers les huitièmes de finale.

Ce que les gérants ont dit…

La sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg: “Les joueurs avaient un gros challenge, hier c’était une journée très difficile, l’euphorie du jeu était partie et puis l’affaire Covid [Lea Schuller]… certains joueurs étaient inquiets, même maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer dans les prochains jours.

“Je me battais avec l’équipe de la ligne de touche. Je n’ai peut-être pas couru autant qu’eux, mais j’ai aussi tout donné.”

Le sélectionneur espagnol Jorge Vilda : “J’espère que cela nous aidera pour le prochain match et pour l’avenir. Nous devons nous préparer mentalement. Après le but, nous avons peut-être joué nos 30 meilleures minutes.

“Je pense que nous [applied ourselves]; l’équipe a été constante. Il est maintenant temps de récupérer et de se préparer pour le match contre le Danemark, quand nous jouerons pour atteindre les quarts de finale.”

Et après?

L’Allemagne terminera sa phase de groupes contre la Finlande samedi au Stadium MK ; coup d’envoi à 20h. Dans le même temps, l’Espagne retournera au Brentford Community Stadium pour affronter le Danemark.

L’Allemagne a désormais réservé une place en quart de finale le jeudi 21 juillet, face aux deuxièmes du groupe A.

