Allemagne Femmes 2-0 Espagne Femmes: les Allemandes s’adjugent une place en quart de finale à l’Euro 2022 après leur victoire | Nouvelles du football

L’Allemagne a réservé sa place pour les quarts de finale de l’Euro 2022 et a dominé le Groupe B après une victoire clinique 2-0 contre l’Espagne au Brentford Community Stadium.

Les Allemands ont de nouveau montré pourquoi ils sont considérés parmi les favoris du tournoi en obtenant trois points avec deux buts en première mi-temps.

Il n’a fallu que trois minutes pour que leur jeu pressant revienne en force, après avoir été si efficace contre le Danemark. Un mauvais dégagement de la gardienne espagnole Sandra Panos a vu Klara Buhl avec le ballon à ses pieds et l’a fait compter alors qu’elle a renvoyé l’Allemagne devant.

À la 36e minute, Alexandra Popp a marqué son deuxième but consécutif en Euros en autant d’apparitions, hochant la tête de manière experte depuis le coin de Felicitas Rauch pour finalement sceller le chemin de l’Allemagne vers les quarts de finale.

C’était un match qui a montré à quel point l’Espagne manquait aux joueuses vedettes Alexia Putellas et Jennifer Hermoso. Ils ressemblaient à une équipe espagnole classique avec des passes fluides, un jeu offensif merveilleux et beaucoup de possession – mais ils manquaient de tranchant, n’ayant que trois tirs cadrés.

Ils affronteront désormais le Danemark samedi dans une fusillade consécutive pour la deuxième place en quart de finale. Le vainqueur affrontera l’Angleterre à Brighton mercredi soir.

Plus à venir…

Et après?

L’Allemagne terminera sa phase de groupes contre la Finlande samedi au Stadium MK ; coup d’envoi à 20h. Dans le même temps, l’Espagne retournera au Brentford Community Stadium pour affronter le Danemark.

L’Allemagne a désormais réservé une place en quart de finale le jeudi 21 juillet, face aux deuxièmes du groupe A.

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières actualités de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast Essential Football de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Sky Sports Women’s Euros à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.