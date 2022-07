Allemagne Femmes 2 – 0 Autriche Femmes

L’Allemagne a de nouveau montré sa séquence impitoyable alors que Lina Magull et Alexandra Popp ont sauté sur des erreurs défensives pour battre l’Autriche 2-0 et atteindre les demi-finales de l’Euro 2022.

L’Allemagne avait époustouflé le Danemark, l’Espagne et la Finlande pour remporter le groupe C au galop, mais en avait eu pour son argent grâce à une performance autrichienne étonnamment avant, et était redevable d’une belle chance et d’une finition capricieuse avant la deuxième fin de Popp d’une Manuela. Hurleur de Zinsberger.

La première tête de Marina Georgieva a d’abord été renvoyée du poteau dans un départ brillant de l’Autriche, avant que l’Allemagne ne prenne la tête lorsque leur pression élevée a provoqué une confusion défensive qui a donné à Magull une simple finition de 12 mètres (25).

Les deux équipes frappaient le cadre de but deux fois après la mi-temps, Sarah Puntigam refusant alors qu’elle semblait certaine de marquer sur un corner que l’Allemagne n’avait pas réussi à dégager.

Klara Buhl a ensuite frappé elle-même la barre à longue distance avant de rater un but ouvert quelques minutes plus tard alors que l’Allemagne pressait pour une seconde.

Cela a suivi dans la dernière minute du temps réglementaire lorsque le coup de pied de but de Zinsberger a décoché le dos de Popp et a laissé le gardien de but au visage rouge, et l’Allemagne a célébré une autre victoire – et une autre feuille blanche – pour organiser une demi-finale contre la France. ou Pays-Bas mercredi prochain.

L’Allemagne était-elle bonne ou chanceuse ? Un peu des deux

Lefty Gomez , un lanceur de baseball des Yankees de New York des années 1930, est crédité du dicton “Je préfère être chanceux que bon”. Être les deux n’est certainement pas une mauvaise position.

C’est à peu près là où cette équipe allemande se trouve maintenant – après avoir marqué 11 buts sans réponse lors de ses quatre matchs de l’Euro 2022 pour se déplacer à deux victoires du trophée.

Ils n’ont pas eu besoin de faire appel à beaucoup de chance jusqu’à présent, mais ils étaient en nombre suffisant pour assurer un passage sûr devant l’Autriche, qui repartira avec une pointe de regret compte tenu de ses contacts avec le cadre de but allemand dans les deux mi-temps.

Image:

Lina Magull célèbre après avoir marqué pour l’Allemagne contre l’Autriche en quart de finale de l’Euro 2022





Les deux buts de l’Allemagne sont venus du pressing de Popp sur Zinsberger, la même tactique qui avait porté ses fruits lors de leur victoire en phase de groupes contre l’Espagne. Pour le premier, elle a forcé le gardien d’Arsenal à un dégagement précipité, qui a été rapidement renvoyé au milieu de terrain pour Klara Buhl, dont le carré a été travaillé à Magull pour rentrer à la maison.

La seconde était plus simple – et un cauchemar pour la n ° 1 autrichienne. Amorcée par Georgieva sur un coup de pied de but, sa tentative de dégagement a touché l’attaquant allemand et a rebondi directement dans le filet vide, bien qu’il soit probablement arrivé trop tard pour faire la différence. résultat final.

Image:

Barbara Dunst a également frappé la barre avec un effort spéculatif de 30 mètres alors que l’Autriche se ralliait après la mi-temps





Autant l’Allemagne a fait sa propre chance grâce à sa qualité d’attaque, autant l’Autriche a fait la sienne avec une finition capricieuse. Georgieva n’a pas été marquée dans un premier virage autrichien mais n’a pu trouver que les boiseries.

Puntigam a ensuite eu le but à sa merci à 12 mètres lorsqu’un autre lui est tombé dessus, avant qu’elle ne secoue à nouveau le cadre de but pour laisser l’Allemagne s’en tirer.

Sur le papier, l’équipe de Martina Voss-Tecklenburg fera face à son test le plus difficile à ce jour en demi-finale. Quiconque affrontera à Milton Keynes devra apprendre des erreurs de l’Autriche, car l’Allemagne a prouvé qu’elle serait implacable – et clinique – si elle ne le faisait pas.

Ce que le directeur a dit…

Responsable Allemagne Martina Voss-Tecklenburg: “Nous sommes très heureux de gagner, nous étions des vainqueurs mérités et c’était aussi intense que prévu. L’Autriche a bien joué sur coups de pied arrêtés et dans le moment où nous n’avons pas bien fait les choses, ils nous ont fait mal. Heureusement, ils n’a pas marqué, ce qui nous a aidés.

“Nous voulions venir sur les flancs et le premier but a été joué de manière fantastique, à la mi-temps, nous avons changé quelques choses en termes de positionnement. Nous n’avons pas été assez courageux pour nous mettre dans les bonnes positions avant la mi-temps et nous avons parlé à la pause, puis nous étions beaucoup plus calmes après la mi-temps.

“Il a fallu beaucoup de temps pour marquer le deuxième, ce qui est dommage, mais c’était un grand match pour les fans – félicitations à l’Autriche, ils ont fait ce à quoi nous nous attendions, c’est-à-dire jouer du bon football, avec un plan clair et une bonne mentalité. “

Et après?

L’Allemagne affrontera le vainqueur du quart de finale de samedi entre la France et les Pays-Bas, champions en titre, au Stadium MK mercredi prochain ; coup d’envoi à 20h.

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET)

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne 2-0 Autriche

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France vs Pays-Bas – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre vs Suède ou Belgique – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Allemagne ou Autriche vs France ou Pays-Bas – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 v Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley

