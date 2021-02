Allemagne et France Déploiement du vaccin Covid dans le chaos alors que des milliers de personnes refusent le jab d’Oxford après l’alarmisme des politiciens

L’ALLEMAGNE et le programme de vaccination de la France ont été plongés dans le chaos alors que des milliers de personnes refusent de recevoir le vaccin Oxford-AstraZeneca après que les dirigeants ont mis en doute son efficacité.

Les propos alarmistes de la part des politiciens européens, dont le président français Emmanuel Macron, ont conduit à une faible adoption dans les pays, car ils sont à la traîne par rapport au Royaume-Uni.

Beaucoup sautent leurs rendez-vous après avoir découvert qu’ils recevraient le vaccin d’Oxford, car ils veulent plutôt le vaccin Pfizer – ce qui pose d’autres problèmes dans leurs campagnes de vaccination shambolic.

Cela intervient alors que de nouvelles découvertes montrent aujourd’hui qu’une seule injection du vaccin Covid de fabrication britannique réduit de 94% le risque que les personnes âgées soient transportées à l’hôpital avec la maladie, ce qui suggère qu’il est légèrement plus efficace que le vaccin Pfizer après une seule dose.

C’est la première fois que le vaccin Oxford-AstraZeneca protège les plus de 65 ans contre la maladie.

Pendant ce temps, une étude distincte de Public Health England a révélé qu’une seule dose du vaccin Pfizer réduisait de plus de 75% les risques d’hospitalisation et de décès dus à Covid chez les plus de 80 ans.

Plus de 17,5 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu leur première dose du vaccin – mais c’est une image différente en France et en Allemagne où seulement 6% de leurs populations ont été vaccinées.

En comparaison, le Royaume-Uni a distribué des doses à plus de 26% des citoyens.

En Allemagne, seulement 150 000 des 1,5 million de doses du vaccin avaient été utilisées vendredi.

Les régulateurs allemands ont décidé de ne pas utiliser le vaccin pour les plus de 65 ans parce qu’il n’y a « pas suffisamment de données » pour prouver qu’il fonctionne dans ce groupe d’âge. – bien que l’Agence européenne des médicaments ait approuvé son administration à tous les adultes.

Boris Johnson est sorti en combattant l’attaque allemande contre la société britannique.

S’exprimant lors d’un voyage en Écosse, il a déclaré: «C’est un vaccin qui, selon notre propre MHRA (régulateurs), produit une réponse immunitaire dans tous les groupes d’âge et est un bon vaccin. J’en suis donc très confiant. «

Le président français Emmanual Macron a ensuite pataugé dans la rangée, affirmant que le vaccin d’Oxford « ne fonctionne pas » sur les personnes de plus de 65 ans.

S’exprimant à la fin du mois de janvier, M. Macron a déclaré: «Le vrai problème avec AstraZeneca est simplement que cela ne fonctionne pas comme prévu, car nous avons très peu d’informations.

«Aujourd’hui, tout porte à croire qu’il est presque inefficace pour les plus de 65 ans, et certains disent plus de 60 ans».

Dans les centres de vaccination Tegel de Berlin, qui ne donnent que le vaccin AstraZeneca, moins de 200 personnes se présentent pour les 3800 rendez-vous quotidiens, selon les temps.

Mais les dirigeants exhortent maintenant les gens à prendre le coup d’Oxford alors que les pays continuent d’être à la traîne par rapport au Royaume-Uni.

Actuellement en Allemagne, le jab d’Oxford n’est administré qu’aux travailleurs de la santé et aux personnes de moins de 65 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Pour empêcher le programme de vaccination du pays de prendre encore plus de retard, il y a de plus en plus d’appels pour que le vaccin soit donné à quiconque le souhaite en dehors des groupes prioritaires.

Le député et épidémiologiste Karl Lauterbach a qualifié la situation d ‘«absurde».

Il a déclaré: «Les cabines de vaccination sont prêtes, le vaccin est là, tout comme les équipes de vaccination.

« Mais le vaccin reste inutilisé car il n’y a pas assez de gens qui se présentent au rendez-vous. C’est une situation absurde et insupportable. »

Pendant ce temps, le maire de Berlin, Michael Muller, a menacé d’envoyer des gens au fond de la file d’attente s’ils refusaient le coup d’Oxford en faveur du vaccin Pfizer plus populaire.

Il a déclaré à Tagesspiegel: «Je ne permettrai pas que des dizaines de milliers de doses traînent sur nos étagères pendant que des millions de personnes à travers le pays attendent d’être vaccinées.

« Ceux qui ne veulent pas du vaccin ont raté leur chance. »

La Belgique est également confrontée à un problème avec son déploiement de vaccins, car les infirmières menacent de faire grève si elles reçoivent le coup d’Oxford.

Le pays ne donne pas le vaccin Oxford à toute personne âgée de plus de 55 ans malgré l’autorisation, les travailleurs de la santé étant le premier groupe prioritaire.

Une infirmière d’un hôpital flamand a déclaré au journal Het Laatste Nieuws: « S’il s’avère que nous serons vaccinés avec le vaccin AstraZeneca, nous ferons la grève. »

La chancelière Angela Merkel et Emmanuel Macron ont déjà été critiqués pour le déploiement désastreux du vaccin Covid dans l’UE.

Les deux dirigeants ont trouvé leur tête sur le bloc même à la fin de janvier sur les progrès douloureusement lents.