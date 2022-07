Allemagne contre Autriche – Rapport de match de football – 21 juillet 2022

L’Allemagne a dû travailler dur pour battre l’Autriche 2-0 jeudi pour atteindre les demi-finales du Championnat d’Europe féminin 2022, poursuivant sa quête d’un neuvième titre record.

Le but de Lina Magull en première mi-temps et un but tardif d’Alexandra Popp ont assuré la victoire à l’équipe de Martina Voss-Tecklenburg, mais ils ont trouvé la tâche difficile au stade communautaire de Brentford contre une équipe autrichienne qui a frappé les boiseries à trois reprises.

– Lawson: l’Allemagne trouve un moyen alors que l’Euro de l’Autriche malchanceuse se termine

L’Autriche, qui a atteint le dernier carré de l’édition 2017, a démarré fort et a failli ouvrir le score à la 13e minute lorsque Marina Georgieva s’est relevée pour rencontrer un corner mais sa tête a heurté l’extérieur du poteau.

L’Allemagne a pris les devants à la 26e minute après un mauvais coup de pied de la gardienne Manuela Zinsberger qui s’est dirigée vers Klara Buhl qui a bondi jusqu’à la ligne de but et l’a coupée pour Popp qui a enjambé le ballon, laissant le soin à Magull de rentrer dedans.

L’Autriche a riposté en deuxième mi-temps, l’attaquante Barbara Dunst frappant la barre avec un tir à longue distance audacieux. Sarah Puntigam a également frappé le poteau après que son tir initial ait été bloqué.

“Nous nous attendions à ce qu’ils soient très forts, nous n’étions tout simplement pas assez courageux pour faire ce que nous voulions faire”, a déclaré Voss-Tecklenburg après le match. “Nous avons dû jouer plus de balles derrière leur ligne de fond, mais c’est quelque chose que nous pouvons regarder et apprendre. Ils ont pressé un peu différemment que lors des matchs précédents, donc c’était bien que nous puissions obtenir un 1-0 car cela nous a donné un peu plus sécurité pour le reste du match.”

L’Allemagne a absorbé la pression et aurait pu sécuriser le résultat à la 82e minute, mais Buhl a en quelque sorte raté un tap-in devant un but ouvert.

Elle n’a pas été laissée pour compte de ce raté car à la 90e minute, Popp a poussé la gardienne Zinsberger à frapper le ballon contre sa jambe tendue et cela s’est terminé au fond du filet pour son quatrième but du tournoi.

C’était le quatrième but de Popp dans le tournoi, la plaçant deuxième au classement des buteuses derrière l’Anglaise Beth Mead (cinq). Elle est également devenue la première joueuse à marquer lors de quatre matches consécutifs lors d’une seule édition de l’Euro, la première que la joueuse de 31 ans a disputée après avoir raté les deux précédentes sur blessure.

L’Allemagne affrontera ensuite la France ou les Pays-Bas qui se rencontreront samedi. Tandis que l’Angleterre, qui a battu l’Espagne de manière spectaculaire mercredi, affrontera le vainqueur du quart de finale de vendredi entre la Suède et la Belgique.

“[National team director] Oliver Bierhoff veut que nous atteignions les quatre premiers pour les grands tournois et nous l’avons fait”, a ajouté Voss-Tecklenburg. “Nous voulions y parvenir, mais néanmoins nous voulons gagner la demi-finale, peu importe contre qui nous jouons et nous savons qu’il y aura des défis de plus en plus grands.”