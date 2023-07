Allemagne : Avertissement concernant la nouvelle pilule d’ecstasy « Blue Punisher » après la mort de filles | Nouvelles du monde

On pense que les comprimés bleus triangulaires peuvent contenir jusqu’à 2,5 fois plus de MDMA que les pilules d’ecstasy standard (Photo: AP) La mort de deux adolescentes en Allemagne a été liée à une nouvelle variété de pilule d’ecstasy appelée « Blue Punisher ». Une jeune fille de 13 ans d’Alentreptow, dans l’État du nord-est du Mecklembourg-Poméranie occidentale, est décédée à l’hôpital lundi après avoir pris le médicament. Deux autres adolescents, âgés de 14 et 15 ans, ont également été hospitalisés après l’avoir pris et avoir été retrouvés allongés au sol. Une personne de 37 ans originaire d’Allemagne a été arrêtée en lien avec le décès. La police enquête également sur la mort d’une jeune fille de 15 ans à Rathenow, dans l’État voisin de Brandebourg, soupçonnée d’avoir fait une overdose au début du mois. Une prochaine autopsie confirmera si elle a également pris la nouvelle pilule. La tablette comporte un logo tête de mort associé au Personnage de bande dessinée Marvel The Punisher. Même un demi-comprimé peut provoquer une maladie potentiellement mortelle chez les jeunes adolescents. Image de stock (Photo: Getty Images) On pense que les comprimés bleus triangulaires peuvent contenir jusqu’à 2,5 fois plus de MDMA – l’ingrédient psychoactif de l’ecstasy – que les pilules standard. La porte-parole de la police de Neubrandenburg, Claudia Tupeit, a déclaré dans un communiqué: «Un enfant de 13 ans est décédé au Klinikum Neubrandenburg après avoir pris une pilule d’ecstasy Blue Punisher. « Un autre adolescent est dans un état très critique. Des tests médicaux ont confirmé qu’elle avait également consommé la drogue dangereuse surnommée « Blue Punisher ». «Nous mettons en garde contre toute consommation de drogues synthétiques, en particulier les pilules Blue Punisher qui contiennent de fortes doses de MDMA. « Une consommation régulière peut causer des lésions cérébrales irréversibles. » Elle a ajouté que même une demi-pilule pouvait causer une maladie mortelle. Mme Tupeit a déclaré: «Nous pensons que la pilule a été distribuée par des revendeurs de la région de Neubrandenburg. « Ils les vendent ou les donnent gratuitement, en particulier aux enfants et aux adolescents. » Un trafiquant de drogue présumé âgé de 29 ans a été arrêté mercredi après avoir été retrouvé portant 60 comprimés de Blue Punisher au Fusion Festival, un événement de musique électronique à Lärz. Le ministre de l’Intérieur du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Christian Pegel, a déclaré: « J’exhorte tous les parents de la région de Neubrandenburg à avertir leurs enfants de la grave menace pour la vie. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source