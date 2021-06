Allemagne 7 – 1 Lettonie

L’Allemagne a marqué cinq buts en première mi-temps sur la voie d’une démolition 7-1 de la Lettonie lundi, complétant une répétition générale réussie pour leur campagne de Championnat d’Europe à partir de la semaine prochaine.

Avec Manuel Neuer devenant le premier gardien allemand à atteindre les 100 sélections, les hôtes ont tiré à plein régime dès le départ et ont établi un rythme vertigineux, Thomas Müller et Kai Havertz se rapprochant dans les 90 premières secondes.

Havertz, vainqueur de la Ligue des champions, a ensuite joué un doublé parfait avec Robin Gosens, qui a tiré à domicile lors de son premier international à la 19e minute.

Image:

Timo Werner (centre) est félicité après avoir marqué contre la Lettonie



Les buts d’Ilkay Gundogan et de Müller ont rapidement porté la marque à 3-0, ce dernier marquant son premier but depuis son retour dans l’équipe le mois dernier après plus de deux ans d’absence.

Les Allemands n’ont montré aucun des problèmes de conversion qui les avaient tourmentés ces dernières années et Havertz en a ajouté un autre lorsque son tir a été dévié dans le filet par le gardien letton Roberts Osols.

Serge Gnabry est également entré sur la feuille de match sur le coup de la mi-temps, tirant d’un superbe centre de Mats Hummels avant que le remplaçant Timo Werner ne frappe cinq minutes après la reprise pour porter le score à 6-0.

La Lettonie a inscrit un but de consolation grâce à une frappe féroce du pied gauche d’Aleksejs Saveljevs, avant que Leroy Sane ne rétablisse l’avantage de six buts des hôtes d’un simple tap-in.

L’Allemagne donnera le coup d’envoi de ses matches de groupe de l’Euro 2020 contre la France championne du monde à Munich le 15 juin, avant d’affronter les champions d’Europe Portugal puis la Hongrie dans le groupe F.

Et après? Euros, mercato, dates clés 2021/22

Coup d’envoi de l’Euro 2020 vendredi 11 juin – 19 jours seulement après la fin de la saison 2020/21 de Premier League – et court jusqu’à dimanche 11 juillet.

La campagne 2021/22 de Premier League débutera le week-end de samedi 14 août – 34 jours après cette finale de l’Euro 2020 à Wembley.

Les clubs pourront commencer à planifier le nouveau mandat lorsque les matchs de haut niveau seront publiés à 9 heures du matin le Mercredi 16 juin mais les activités de transfert peuvent commencer sérieusement avant cette date, avec l’ouverture de la fenêtre de transfert d’été le mercredi 9 juin.

La saison du championnat 2021/22 commence une semaine avant celle de haut niveau le week-end de samedi 7 août. Tous les matchs de Sky Bet EFL seront annoncés à 9h le Jeudi 24 juin.