Allemagne : 4 hommes et 1 femme condamnés à de la prison pour maltraitance d’enfants

Trois autres hommes ont été condamnés. Un homme de 36 ans originaire de Hanovre a été condamné à 10 ans de prison pour abus sexuels sur enfants dans quatre cas, un homme de 43 ans originaire de Schorfheide a été condamné à 11 ans et six mois de prison pour cinq cas d’abus, et un homme de 31 ans de Staufenberg a été condamné à 12 ans de prison dans six cas, a rapporté dpa. Les peines du trio peuvent également être prolongées après la fin de leur peine de prison en raison de la gravité de leurs crimes.