Allemagne 4 – 0 Danemark Dames

L’Allemagne, huit fois championne d’Europe, a décroché une victoire retentissante lors de son match d’ouverture du Groupe B vendredi soir, battant le Danemark 4-0 au Brentford Community Stadium devant près de 16 000 spectateurs.

Déterminés à venger leur sortie de l’Euro 2017 – où ils se sont inclinés en quart de finale contre le Danemark – Die Nationalelf a lancé la campagne de cette année sur un dépliant et avait frappé la barre trois fois dans les 15 premières minutes avant que Lina Magull ne casse le ballon de manière opportuniste. impasse.

Felicitas Rauch a lancé deux tirs au-dessus du montant, tandis que la meilleure buteuse de Frauen Bundesliga, Lea Schuller, a fait de même avec une tête plongeante à bout portant, donnant le ton à une rencontre dans laquelle les Allemands étaient un mètre plus rapides et tactiquement plus intelligents que leurs homologues danois. .

Ils font cependant partie du groupe le plus difficile du tournoi, qui comprend une équipe espagnole particulièrement impressionnante, qui a elle-même convaincu les vainqueurs 4-1 contre la Finlande après avoir réussi un triplé de la tête et un penalty lors du coup d’envoi de la journée.

Les Danois, finalistes des derniers championnats d’Europe, semblaient en bonne forme lors des premières étapes, ayant disputé trois matches de préparation pour se préparer au tournoi de cet été – battant l’Autriche et le Brésil avant de perdre de justesse face à la Norvège.

Mais leur compétitivité s’est affaiblie à mesure que les jambes se fatiguaient, ouvrant la voie à l’équipe de Martina Voss-Tecklenburg pour démontrer pourquoi elle est l’équipe féminine la plus décorée de l’histoire européenne – la victoire célébrait également leur 500e sortie en match officiel.

Les suggestions selon lesquelles l’Allemagne n’est plus entièrement invincible ont parfois été ratifiées, malgré le score élevé. Merle Frohms a été mise en cause par Signe Bruun avec un tir féroce de loin en première période – l’un des deux tirs cadrés – tandis que Pernille Harder de Chelsea a trouvé des poches d’espace à exploiter tout au long.

Portée par un héritage de succès européens, l’intention de l’Allemagne était claire dès la minute où Magull a frappé un premier match emphatique, avec un résultat quelque peu couru d’avance à partir de ce moment. Buteur devenu fournisseur, Magull a délivré un corner parfait à Schuller pour dépasser une Lene Christensen impuissante à la 57e minute, le Danemark étant incapable de suivre le rythme de l’athlétisme des Allemands.

VAR a refusé au capitaine Huth un but à lui 15 minutes avant le temps plein, avant que la remplaçante Lena Lattwein ne frappe à la maison de six mètres alors que l’équipe de Lars Sondergaard n’a pas réussi à dégager ses lignes d’un coup franc.

Alexandra Popp a complété le meilleur mouvement de la soirée avec une tête plongeante à la 86e minute pour couronner un affichage impitoyable en seconde période des Allemands, qui ont encore renforcé leur cas en tant que favoris potentiels pour l’argenterie continentale cet été.

Le Danemark a mis fin à une performance lamentable avec une expulsion de dernière minute alors que Katherine Moller Kuhl, 19 ans, a été licenciée pour une deuxième infraction réservable après avoir été remplaçante en seconde période.

Et après?

L’Allemagne et le Danemark sont de retour en action mardi. L’Allemagne affrontera l’Espagne au Brentford Community Stadium (coup d’envoi à 20h), tandis que le Danemark affrontera la Finlande au Stadium MK.

Le groupe B se terminera le samedi 16 juillet, avec l’Allemagne affrontant la Finlande à Milton Keynes. Le Danemark affrontera l’Espagne au Brentford Community Stadium avec le coup d’envoi des deux matchs à 20 heures.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

Groupe C : Pays-Bas vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Italie – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

lundi 11 juillet

Groupe A : Autriche vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 17h, St Mary’s

Groupe A : Angleterre – Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi à 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley