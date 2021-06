Allemagne 2 – 2 Hongrie

L’égalisation tardive de Leon Goretzka a suffi à l’Allemagne pour faire match nul 2-2 contre la Hongrie et s’assurer la deuxième place du Groupe F, préparant ainsi une confrontation en huitièmes de finale avec l’Angleterre.

L’Allemagne espérait poursuivre sa victoire 4-2 contre le Portugal samedi avec une victoire confortable contre les outsiders du Groupe F, la Hongrie, mais a pris le pire départ possible alors qu’Adam Szalai (11) hochait la tête.

Les hôtes ont été principalement laborieux dans leur jeu, mais ont reçu une bouée de sauvetage alors que Mats Hummels et Kai Havertz ont profité d’une erreur du gardien Peter Gulacsi, permettant à l’attaquant de Chelsea (66) de hocher la tête à bout portant.

Mais 91 secondes plus tard et dès la reprise, la Hongrie a repris sa précieuse avance. Adam Szalai a donné à Andras Schafer (68 ans) la possibilité de battre Manuel Neuer, envoyant l’Allemagne en bas du groupe F et sur le point de remporter une deuxième sortie consécutive en phase de groupes d’un tournoi majeur.

Il y avait plus de drame à venir alors que Goretzka a tiré à la maison à la 84e minute pour amener l’Allemagne à la deuxième place, établissant une alléchante égalité des huitièmes de finale avec les anciens ennemis anglais à Wembley mardi.

Ce fut un déchirement pour la Hongrie, qui était à quelques minutes d’atteindre les huitièmes de finale pour un deuxième Championnat d’Europe. Cela faisait également écho à leur match nul 3-3 contre le Portugal lors de l’Euro 2016, où ils ont été repoussés à trois reprises lors d’une rencontre passionnante. Pourtant, dans un groupe difficile, ils parviennent à sortir la tête haute de l’Euro 202.

Plus à venir…

Et après?

L’Allemagne se rendra à Londres mardi pour affronter l’Angleterre en huitièmes de finale ; coup d’envoi à 17h. La Hongrie jouera ensuite en septembre lors des éliminatoires de la Coupe du monde, face à l’Albanie le dimanche 5 septembre.