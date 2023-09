Allemagne 2-1 France (12 septembre 2023) Analyse du match

L’Allemagne, hôte de l’Euro 2024, a battu la France 2-1 lors de son match amical international mardi pour mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives et retrouver une certaine confiance après un mauvais parcours et le limogeage de l’entraîneur Hansi Flick dimanche.

Les buts de Thomas Muller et Leroy Sane en début et en fin de match ont permis à l’Allemagne de remporter sa première victoire lors de ses six derniers matches et ont couronné des journées mouvementées pour les quadruples champions du monde.

Alors que la France, finaliste de la Coupe du monde 2022, n’a pas aligné son équipe la plus forte, avec le capitaine et meilleur attaquant Kylian Mbappe sur le banc, la performance globale de l’Allemagne a été bien améliorée par rapport à la défaite 4-1 à domicile contre le Japon samedi qui a conduit au départ de Flick.

« Pour nous, il était clair que nous allions beaucoup courir aujourd’hui », a déclaré Muller. « C’était une situation folle ces trois derniers jours. Mais félicitations à Rudi et à son équipe pour la façon dont ils ont géré la situation.

« Nous avons fait ce qu’il fallait, nous avons travaillé dur et nous en avons été récompensés. Il ne faut pas trop lire dans cette victoire mais pour nous, ce fut une petite libération émotionnelle. »

L’entraîneur par intérim de l’Allemagne, Rudi Voller, assiste au match de son équipe contre la France.

Les Allemands, dirigés pour le match par le directeur sportif Rudi Voller, ont mis la pression dès le début.

Ils ont été récompensés lorsque le vétéran Muller est rentré chez lui depuis l’intérieur de la surface après une belle séquence de 13 passes à la quatrième minute.

Les Français ont progressivement trouvé leur place dans le match et sont devenus plus dangereux, Randal Kolo Muani et Aurélien Tchouameni mettant la pression sur la défense locale.

Le tir bas de Tchouameni à la 57e a forcé un bon arrêt de Marc Andre ter Stegen, qui a également refusé Antoine Griezmann à la 82e en faisant basculer son tir au-dessus de la barre.

Sane a ensuite réalisé une pause rapide pour marquer à la 87e avant de faire tomber Marcus Thuram deux minutes plus tard pour un penalty, Griezmann réduisant le déficit des visiteurs.

« C’est important pour les joueurs, pour la fédération, de jouer comme ça, surtout en première mi-temps, c’était une performance exceptionnelle », a déclaré Voller, vainqueur de la Coupe du Monde 1990 et entraîneur de l’Allemagne de 2000 à 2004. « C’était un soulagement pour nous tous. Cela fait du bien, surtout après les récentes défaites. »