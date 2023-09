Allemagne 1-4 Japon (9 septembre 2023) Analyse du match

L’Allemagne, hôte de l’Euro 2024, s’est effondrée samedi contre le Japon lors d’une défaite choc 4-1 à domicile lors de son match amical international, renforçant le sentiment de crise qui pèse sur elle après sa troisième défaite consécutive moins de neuf mois avant le tournoi continental.

Les quadruples champions du monde, qui ont été éliminés de la phase de groupes de la Coupe du monde l’année dernière après avoir également perdu contre le Japon, n’ont remporté que quatre de leurs 17 derniers matches internationaux, mettant en doute l’avenir de l’entraîneur Hansi Flick.

Ils affronteront mardi la France, finaliste de la Coupe du monde.

« Nous devons être honnêtes et dire que le Japon était meilleur. Ils ont laissé le ballon courir, ils ont joué dans les bons espaces, ont marqué leurs buts. Ils ont été meilleurs », a déclaré le capitaine allemand Ilkay Gündogan.

« Nous avons commis beaucoup trop d’erreurs individuelles. Nous devons admettre que nous ne sommes tout simplement pas au même niveau avec des équipes comme celle d’aujourd’hui. C’est dur mais la tendance parle d’elle-même. »

« Nous devons accepter que nous ne sommes tout simplement pas assez bons pour le moment. C’est la réalité. Peut-être même pensons-nous que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes. »

Ayase Ueda célèbre son but de donner au Japon une avance de 2-1 sur l’Allemagne. Federico Gambarini/alliance photo via Getty Images

Les Allemands, malgré un bon départ, n’avaient pas de plan clair, manquaient de confiance et d’énergie, tout en jonchant le terrain d’erreurs et en permettant à leurs adversaires de les fouler aux pieds sous les huées et les sifflements des supporters locaux.

Le Japon a marqué avec sa première vraie occasion lorsque Junya Ito a fait taire le public local à la 11e minute en reprenant un centre à ras de terre au deuxième poteau.

Les hôtes ont rebondi, égalisant à la 19e suite à une superbe passe et une arrivée du pied gauche de Leroy Sané.

Mais leur joie fut de courte durée puisque les visiteurs frappaient à nouveau trois minutes plus tard, l’attaquant Ayase Ueda prenant à contre-pied le gardien Marc-André ter Stegen après un autre mouvement sur l’aile droite.

Ter Stegen a refusé un autre but au Japon lorsque Ueda a profité d’une erreur défensive un peu plus tard pour charger, mais son tir a été arrêté.

Le Japon a eu deux occasions rapides consécutives deux minutes après la reprise, mais Ter Stegen a maintenu l’Allemagne dans le match, comme il l’a fait à la 70e, d’abord en repoussant le tir de Takuma Asano à bout portant, puis en arrêtant le rebond de Kaoru Mitoma.

Asano a fait amende honorable à la 90e, scellant sa deuxième victoire consécutive contre l’Allemagne avant d’en ajouter une autre dans le temps additionnel avec la tête d’Ao Tanaka.