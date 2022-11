Allemagne 1 – 2 Japon

Le Japon a surpris l’Allemagne avec un retour tardif lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde, avec des buts de Ritsu Doan et Takuma Asano qui les ont fait gagner 2-1 au Khalifa International Stadium.

Le Japon n’avait jamais battu ses adversaires européens auparavant, mais il a profité des erreurs allemandes et raté des occasions pour s’assurer une célèbre victoire lors du premier match du Groupe E.

Le Japon avait également un “but” précoce de Daizen Maeda exclu pour hors-jeu, mais l’équipe de Hansi Flick est rapidement allée de l’avant après un défi maladroit du gardien Shuichi Gonda sur David Raum qui leur a donné un penalty et Ilkay Gundogan a marqué à la maison sur place (33).

L’Allemagne pensait marquer un deuxième but en fin de première mi-temps, mais la frappe de Kai Havertz était également exclue pour hors-jeu.

Les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde ont continué à voir des occasions aller et venir – Gundogan a frappé le poteau à l’heure – avant que le Japon n’utilise son attaque rapide comme l’éclair pour marquer deux fois en fin de match.

Le saviez-vous?… L’Allemagne n’a pas perdu un match de Coupe du monde en menant à la mi-temps depuis 1978.

Quatre minutes après son entrée en jeu en tant que remplaçant, Doan (75 ans) est rentré à bout portant après un arrêt de Manuel Neuer. L’Allemagne a ensuite été surprise avec un ballon par-dessus, permettant à Asano (83e) de ramener le ballon en contrebande dans un angle serré.

Chaque but du Japon a été accueilli avec un paquet d’équipe au drapeau du coin, et il y a eu de joyeuses célébrations à plein temps. Pour l’Allemagne, sa mauvaise forme en Coupe du monde se poursuit, après avoir terminé en bas de son groupe lors du tournoi de 2018, l’Espagne et le Costa Rica n’ayant pas encore joué dans le groupe E.

