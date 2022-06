Allemagne 1-1 Angleterre: points de discussion alors que Harry Kane marque le but numéro 50 et Jack Grealish fait un grand impact | Nouvelles du football

L’Angleterre montre ses défauts et se bat

L’Angleterre n’était pas à son meilleur niveau et pourtant a tout de même marqué un point après un divertissant match nul 1-1 contre l’Allemagne à Munich. L’équipe locale a donné le tempo très tôt et l’équipe de Gareth Southgate a dû s’accrocher, la défense traînant en longueur.

Le but au début de la seconde mi-temps était un revers mais Southgate l’a changé depuis le banc – ce qu’il n’a pas toujours fait – et l’Angleterre a terminé comme l’équipe la plus forte, récompensée par le but de Harry Kane. C’était une performance imparfaite mais qui a montré du combat.

Cinquante buts anglais pour Kane

Image:

Harry Kane célèbre après avoir marqué son 50e but pour l’Angleterre





Kane a converti le penalty calmement alors qu’il n’y avait pas de raison d’être calme. Quelques minutes restantes à Munich, avec les chances de l’Angleterre dans la Ligue des Nations et peut-être le gardien de but le plus emblématique d’Europe se tenait devant lui, la pression était forte.

Manuel Neuer s’est trompé de chemin et cela n’aurait probablement fait aucune différence si l’Allemand avait bien deviné. Kane a perfectionné cette pénalité dans le coin inférieur gauche du filet et il n’y a personne de plus fiable dans cette situation.

Le but l’éloigne de Sir Bobby Charlton sur 50 buts pour l’Angleterre, à seulement trois de Wayne Rooney en tant que meilleur buteur de tous les temps de son pays. Il battra sûrement ce record. Avec deux matchs à venir la semaine prochaine, il n’aura peut-être pas à attendre longtemps pour le faire.

Grealish fait la différence

Image:

Jack Grealish a eu un grand impact après être sorti du banc contre l’Allemagne





Southgate a attendu et attendu pour faire son deuxième changement, mais quand il est venu, cela a transformé le concours. Jack Grealish a étreint la ligne de touche, a couru vers les défenseurs et a choisi des passes à l’intérieur de la surface de réparation. Le ballon semblait attiré vers lui et l’élan a changé.

D’autres se sont aussi améliorés. Mason Mount avait peu fait mais Raheem Sterling semblait plus une menace dans cette zone centrale et lorsque Jarrod Bowen est venu pour Bukayo Saka, l’Angleterre était puissante sur les deux flancs. Kane aurait pu marquer deux fois sur des passes de Grealish.

Il y a tellement d’options pour Southgate dans les positions larges et on se demande si Phil Foden est toujours le choix évident pour commencer lorsqu’il est en pleine forme. Mais Grealish a présenté un argument convaincant pendant plus de minutes ici et aura probablement son opportunité ce week-end.

Quelle est la meilleure formation ?

Image:

L’Allemand Jonas Hofmann célèbre avec son coéquipier Kai Havertz après avoir marqué





Southgate veut toujours que son équipe ait la flexibilité de se glisser facilement entre les formations et cela a été illustré la semaine dernière avec lui en sélectionnant un dos cinq contre la Hongrie et un dos quatre contre l’Allemagne. Ni l’un ni l’autre n’a été un succès sans réserve.

Les cinq arrières semblaient retarder l’Angleterre en tant que force créative à Budapest et bien qu’ils offraient une menace à Munich, ils étaient à nouveau fragiles sur le plan défensif. L’Allemagne a trouvé de l’espace contre un quatre dès la première minute. Il y avait des écarts entre et derrière tout au long.

C’était un choix audacieux en Allemagne – rappelez-vous qu’il est revenu à cinq contre la même opposition à l’Euro 2020. Il aurait facilement pu passer à ce système avec Saka à l’arrière. Mais l’Angleterre doit être plus que flexible. Il y a du travail à faire.

L’arrière gauche naturel est raté

Image:

L’Allemand Kai Havertz a ouvert la défense anglaise dès la première minute





Si Southgate était parti avec Saka à l’arrière, cela aurait au moins donné à l’Angleterre le pied gauche naturel sur ce flanc qui a été manqué lors de ces matchs de la Ligue des Nations. C’était Kieran Trippier à l’arrière gauche contre l’Allemagne après le virage de James Justin en Hongrie.

Avec Ben Johnson remplissant également le rôle des U21 anglais, l’absence de Luke Shaw et Ben Chilwell a été vivement ressentie, leur importance soulignée. Il s’agit probablement d’un problème temporaire avec un problème sûrement disponible quand cela compte. Mais c’était un problème ici.

Des buts venus d’ailleurs sont nécessaires

Un problème à plus long terme pour Southgate est la responsabilité continue de Kane et Sterling de marquer les buts de l’équipe. Hormis ces deux, Harry Maguire avec sept est le seul joueur de cette équipe d’Angleterre à avoir marqué plus de quatre buts au niveau international.

« Ce qui est clair, c’est qu’en termes d’objectifs, nous dépendons fortement de Raheem et Harry », a déclaré Southgate au préalable. Saka a tiré un coup avec son pied droit dans le temps d’arrêt de la première mi-temps que Neuer a dû repousser, mais c’était aussi proche que n’importe qui d’autre.

Grealish doit ajouter des buts pour le club ainsi que pour le pays, mais Mount est capable, tout comme Foden. Southgate a-t-il trouvé un moyen d’amener ceux autres que Kane dans les positions pour marquer? Trouver une réponse à cette question devient plus urgent maintenant.

L’inexpérience n’est plus une excuse

Comme Kane l’a dit par la suite, la Coupe du monde sera là avant que nous le sachions, et cette équipe doit être prête. Il y a tout lieu d’espérer. C’était la formation de départ la plus ancienne que Southgate ait nommée – la plus expérimentée aussi avec près de 500 sélections entre elles.

Pendant une grande partie du règne du manager, qui a livré un succès de tournoi sans précédent depuis plus d’un demi-siècle, il a été question d’un renforcement d’équipe pour l’avenir, d’une nouvelle génération émergente. C’est toujours vrai pour beaucoup dans cette équipe, mais les joueurs clés sont à leur apogée.

Le plus jeune défenseur anglais sur le terrain était John Stones, 28 ans. Kane lui-même, sans aucun doute leur joueur le plus important, aura 29 ans le mois prochain. C’est leur heure. Le défi pour Southgate et son équipe est d’utiliser ces mois à venir pour bien faire les choses.