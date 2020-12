« Sister Act 3 » sera présenté en première sur Disney Plus, le service de streaming de la société, a-t-on confirmé jeudi.

Goldberg reviendra en tant que Deloris Van Cartier, un chanteur contraint de s’inscrire au programme de protection des témoins et d’être transféré en tant que religieuse dans un couvent.

L’original de 1992 a été un succès au box-office et a remporté les applaudissements des fans. Sa suite, sortie l’année suivante, a reçu une réaction critique tiède et a attiré un public plus restreint, mais les deux films ont conservé un culte depuis leur sortie.

Le producteur influent Tyler Perry est engagé pour diriger le projet, a déclaré Disney, mais aucune date de sortie n’a été donnée.