Massimiliano Allegri, ancien entraîneur de la Juventus et de l’AC Milan, a exprimé sa volonté de diriger un club de Premier League, qu’il a qualifié de « plus raffiné et tactique » que jamais.

Allegri, qui a été lié dans les médias britanniques à des emplois d’entraîneur à Manchester United et à Arsenal, est sans club depuis qu’il a quitté la Juventus à la fin de la saison 2018/19.

L’Italien de 53 ans a guidé la Juventus vers cinq titres consécutifs de Serie A, contribuant à son premier titre avec l’AC Milan en 2011.

Dans une interview accordée au Times, Allegri a déclaré qu’il améliorait ses compétences en anglais et recherchait un nouveau défi en Europe.

« J’aimerais faire l’expérience de la Premier League », a déclaré Allegri. «En Italie, j’étais à Milan pendant quatre ans. Cinq ans à la Juventus. Maintenant, je m’attends (à travailler à nouveau) en Italie, mais c’est difficile, ou en Angleterre. «

«Le football anglais s’améliore maintenant car il y a beaucoup d’entraîneurs étrangers.

«L’Angleterre est désormais plus raffinée et tactique, mais respecte également la tradition du football anglais. C’est un bon équilibre entre l’esprit du football anglais et la nouvelle qualité et la nouvelle approche tactique des nouveaux entraîneurs. «

Allegri a déclaré que Liverpool et le Bayern Munich étaient actuellement les deux meilleures équipes d’Europe et qu’il était un grand admirateur du travail de l’entraîneur Juergen Klopp au club de Merseyside.

« Klopp fait un excellent travail parce que Liverpool a le bon équilibre », a déclaré Allegri. «Ils améliorent l’équipe chaque année. Liverpool a des joueurs très rapides, techniquement, physiquement plus forts et pleins de caractère. «