Allegri de la Juventus a la possibilité de quadrupler son salaire en Arabie saoudite

L’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, est l’un des entraîneurs qui pourrait être transféré en Arabie saoudite. Alors que le pays poursuit ses efforts pour acquérir tous les meilleurs talents sur le terrain, il cible également ceux qui ne le sont pas. Allegri, célèbre entraîneur qui a passé sept ans avec la Juventus, est l’un des grands noms sur les lèvres des clubs saoudiens.

Et, tout comme les joueurs payés des centaines de millions, Allegri pourrait voir une augmentation massive de son salaire. Al Hilal, qui a raté la signature de Lionel Messi qui est allé à l’Inter Miami, est prêt à quadrupler le salaire actuel d’Allegri à la Juventus. Selon Gazzetta dello Sport, le club est prêt à verser à Allegri 30 millions de dollars par an. Allegri n’a jamais réussi en dehors de l’Italie, prenant en charge sept clubs différents à travers la pyramide italienne.

Cependant, le stress d’un club comme Al Hilal serait sûrement inférieur à la pression à laquelle il est confronté à la Juventus. Avec les luttes de la Vieille Dame et les déductions de points, la Juventus s’est effondrée ces dernières saisons. Un coup de 10 points en fin de saison a permis à la Juventus de terminer septième de la Serie A, ce qui n’amène le club qu’à la phase de qualification de la Ligue de conférence Europa. Sans la déduction, la Juventus aurait terminé quatrième et en Ligue des champions.

Quoi qu’il en soit, les fans ont tourné leurs frustrations vers Allegri. Le manager n’avait « rien à dire » à ceux qui voulaient qu’il soit limogé.

« Il y a toujours quelqu’un d’heureux et quelqu’un qui ne l’est pas. Cela s’est produit même lorsque nous remportions des trophées », a déclaré Allegri lors d’une conférence de presse avant la fin de la saison. « Cela fait partie du jeu, il faut analyser deux saisons difficiles, mais le football n’est pas une science exacte. Il faut travailler avec sérénité, en essayant de faire moins d’erreurs. La perfection n’existe pas. »

Allegri peut rejoindre la liste des noms pour aller en Arabie Saoudite

Même si l’Arabie saoudite a raté Messi, Max Allegri rejoint un certain nombre de visages célèbres au Moyen-Orient. Karim Benzema et Cristiano Ronaldo sont deux des noms les plus en vue de la Saudi Pro League. N’golo Kante est l’un des noms récents en Arabie Saoudite. Cependant, il rejoint Al-Ittihad et Karim Benzema.

PHOTO : IMAGO / Marco Canoniero