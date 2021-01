Allegiant Air s’étend à trois nouvelles villes dans le cadre d’une expansion de 21 routes destinées aux vacanciers en cas de pandémie.

La compagnie aérienne à bas prix basée à Las Vegas prévoit de démarrer un service sans escale depuis Portland, Oregon, en avril et Key West, Floride, et Jackson Hole, Wyoming, en juin.

Les villes ont été sélectionnées parce qu’elles sont des portes d’entrée vers les loisirs de plein air, auxquels les voyageurs ont afflué pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré la porte-parole d’Allegiant, Hilarie Gray.

Allegiant, qui s’adresse généralement aux passagers en partance de petites villes et villages vers les principales destinations de vacances comme Las Vegas; Phénix; Floride; et Nashville, Tennessee, a connu un pic d’intérêt de la part des voyageurs pour ces principales destinations à la recherche de vacances en plein air, a-t-elle déclaré. Les réservations de Las Vegas au Montana ont considérablement augmenté, a-t-elle déclaré. La compagnie aérienne s’attend à une demande similaire pour les vols entre Las Vegas et Phoenix et Jackson Hole, a-t-elle déclaré.

La compagnie aérienne, qui propose des prix de billet très bas et des frais supplémentaires pour tout, y compris les bagages à main, les boissons non alcoolisées et l’eau, a déclaré que les tarifs de lancement aller simple varient de 49 $ à 59 $ pour les nouveaux vols de Portland, Jackson Hole et Key West.

Allegiant n’offre pas de service quotidien sur ses routes comme la plupart de ses concurrents, proposant des vols quelques ou quelques fois par semaine entre la plupart des villes.

Les nouvelles routes d’Allegiant Air

Aéroport international de Portland

Vers et depuis:

Santa Maria, Californie, commence le 15 avril

Monterey, Californie, commence le 28 mai

Idaho Falls, Idaho, commence le 28 mai

Aéroport de Jackson Hole

Vers et depuis:

Los Angeles commence le 2 juin

Phoenix / Mesa commence le 2 juin

Las Vegas commence le 4 juin

Reno, Nevada, commence le 4 juin

Aéroport international de Key West

Vers et depuis:

Nashville, Tennessee, commence le 2 juin

Sanford, Floride, commence le 4 juin

Aéroport international General Wayne A. Downing, Peoria, Illinois

Vers et depuis:

Sarasota, Floride, commence le 27 mai

Denver commence le 28 mai

Aéroport international de Charleston, Charleston, Caroline du Sud

Vers et depuis:

Belleville, Illinois, commence le 28 mai

Aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore / Washington

Vers et depuis:

Punta Gorda, en Floride, commence le 27 mai

Allegiant démarre également huit itinéraires sans escale qui ont été annoncés en 2020 mais reportés en raison de la chute de la demande de voyages due à la pandémie, notamment de Boston à Grand Rapids, au Michigan, et de l’aéroport international de New York Stewart à Destin, en Floride, et à Savannah, en Géorgie.

