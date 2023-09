Allegiant Air s’inquiète de la transparence du gouvernement mexicain sur les opérations aériennes

La transparence du gouvernement mexicain sur les opérations aériennes à Mexico est une préoccupation, a fait valoir la compagnie aérienne américaine Allegiant Air dans une présentation rendue publique mercredi, semblant confirmer les inquiétudes du gouvernement américain concernant une ordonnance fédérale déplaçant les vols cargo hors du principal aéroport de la capitale.

Les régulateurs américains ont suspendu l’examen d’un projet de coentreprise entre Allegiant et la compagnie aérienne mexicaine Viva Aerobus au début du mois, citant des inquiétudes concernant les récentes actions du gouvernement mexicain affectant l’aéroport international de Mexico (AICM).

Les régulateurs n’ont pas précisé quelles étaient ces actions, mais les responsables mexicains avaient émis l’hypothèse qu’un décret gouvernemental exigeant que les vols cargo soient déplacés hors du hub était à l’origine des frictions.

Le Mexique a ordonné plus tôt cette année que les lignes de fret cessent de fonctionner à l’AICM, les poussant à déplacer leurs opérations vers l’aéroport international Felipe Angeles (AIFA), géré par l’armée, au nord de Mexico.

Le Mexique a prolongé jusqu’en septembre le délai accordé aux transporteurs pour faire cette démarche, à la suite d’une demande du secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, au nom des compagnies aériennes américaines concernées, selon des responsables mexicains.

LES ÉTATS-UNIS DEMANDENT AU MEXIQUE D’ENQUÊTER SUR LES DROITS DU TRAVAIL CHEZ LA COMPAGNIE AÉRIENNE CARGO EN VERTU D’UN ACCORD COMMERCIAL

Dans une présentation faite au Département américain des transports et au Département d’État le 17 août et publiée mercredi, Allegiant a soutenu que même si « la transparence est une préoccupation », le transport de marchandises ne nuit pas aux intérêts américains et que la suspension de son projet de rapprochement avec Viva était « entièrement basé sur la spéculation ».

Au lieu de cela, le gouvernement mexicain semblait déterminé à promouvoir une compagnie aérienne commerciale militaire, Mexicana, et l’AIFA, aux frais des transporteurs mexicains, a soutenu Allegiant.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a de plus en plus transféré les responsabilités de l’aviation civile à l’armée au cours de son mandat, suscitant l’inquiétude de l’industrie quant au fait que le gouvernement exploitant à la fois une compagnie aérienne et des aéroports comme l’AIFA pourrait exclure du marché les transporteurs nationaux.

Il existe également des contraintes de créneaux horaires à l’AICM, a déclaré Allegiant. Cependant, la coentreprise proposée espère cibler les destinations balnéaires et de loisirs plutôt que la capitale.

Jeudi, le Mexique a encore réduit ses places à l’AICM de quelque 17 %. Avant cette annonce, l’Association du transport aérien international (IATA) a exhorté le Mexique à prendre des mesures alternatives.

« Nous ne pouvons accepter aucune décision unilatérale et non coordonnée qui finirait par entraver la connectivité (du Mexique) », a déclaré l’IATA dans un communiqué à Reuters.