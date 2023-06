Alléger le fardeau du patient

FUMIKO CHINO : Je m’appelle Fumiko Chino et je suis radio-oncologue traitante au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center à New York. Et je me spécialise dans le traitement des cancers du sein et gynécologiques. Mes recherches portent sur l’accès, l’abordabilité et l’équité des soins contre le cancer. Et mon principal sujet de recherche porte sur la toxicité financière des soins contre le cancer.

Le terme toxicité financière a vraiment évolué pour désigner les coûts supportés par les patients et les effets en aval de l’impact réel de ceux-ci sur leur vie, leur capacité à payer leurs traitements, les sacrifices que les patients et leurs familles doivent faire, et parfois les conséquences négatives en termes d’augmentation du fardeau des symptômes, de maladie non maîtrisée et, malheureusement, de décès. Nous savons que nos patients font parfois des sacrifices incroyables pour payer leurs soins. Ils vont à la faillite. Ils risquent de perdre leur maison. Et il peut y avoir une pauvreté générationnelle associée à un diagnostic de cancer.

Nous savons que le concept de toxicité financière ne se limite pas au cancer. Il existe de nombreux états de santé aux États-Unis qui sont incroyablement chers. Nous savons que les gens n’ont pas les moyens d’acheter leurs médicaments contre l’asthme. Ils n’ont pas les moyens de payer leurs médicaments contre le diabète. Mais mon objectif a toujours été le cancer.